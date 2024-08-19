مفتي الجمهورية يستقبل عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع الزقازيق

كتب لؤى على

استقبل فضيلةُ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- اليوم، الأستاذ الدكتور محمد البيومي، عميدَ كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع الزقازيق، لتهنئة فضيلته بمناسبة تولِّيه مهام منصب الإفتاء.

خلال اللقاء، أعرب فضيلة المفتي عن سعادته بلقاء الدكتور محمد البيومي، مشيدًا بالدَّور العلمي الرائد الذي تقوم به كلية أصول الدين في نشر العلوم الشرعية وتعزيز الفكر الأزهري المعتدل. وقال فضيلته: "إننا في دار الإفتاء نثمِّن عاليًا الدَّور الذي تقوم به كليات أصول الدين في تخريج أجيال من العلماء والدعاة الذين يحملون لواء الوسطية وينشرون قيم الإسلام السمحة في المجتمع".

وأضاف فضيلة المفتي: "إن التعاون المستمر بين دار الإفتاء والمؤسسات الأكاديمية في الأزهر الشريف هو أساسٌ لدعم استقرار المجتمع ومواجهة الأفكار المتطرفة، ونحن نسعى دائمًا إلى تعزيز هذا التعاون وتبادل الخبرات في سبيل تحقيق رسالتنا المشتركة".

من جانبه، عبَّر الدكتور محمد البيومي عن فخره بلقاء فضيلة المفتي وتهنئته على تولي هذا المنصب الرفيع، وأكد الدكتور البيومي على أهمية الدَّور الذي تلعبه دار الإفتاء في توجيه الرأي العام ونشر الفهم الصحيح للدين، قائلًا: "إن دار الإفتاء المصرية تمثِّل مرجعية دينية كبرى، ليس فقط في مصر ولكن في العالم الإسلامي بأسره، ونحن في كلية أصول الدين نحرص على دعم جهودها والتعاون معها في كل ما يخص نشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز قِيَم التسامح والوسطية".