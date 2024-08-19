محافظ أسوان: توزيع أغذية ومشروبات لسائقى الشاحنات والأتوبيسات بميناء أرقين

أسوان – عبد الله صلاح

قال اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إنه فى إطار الجهود المبذولة لتنظيم وتسهيل حركة النقل ومرور الشاحنات والبضائع بين مصر والسودان عبر الموانئ البرية جنوب أسوان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، كلف بإيفاد قافلة برئاسة اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لميناء أرقين البرى.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن القافلة تضم أغذية خفيفة وعصائر ومياه معدنية ليتم توزيعها على سائقى الشاحنات وسيارات النقل الثقيل وأتوبيسات الركاب ، فضلاً عن متابعة سير العمل وتفقد خطوات وآليات فحص ومراجعة الأوراق والمستندات وإنهاء الإجراءات الجمركية ، بجانب تفقد الجهود المبذولة لتقديم الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية داخل الميناء ، وذلك ضمن جهود التغلب على تكدس الشاحنات بميناء أرقين البرى ، والتى جاءت نتيجة للإجراءات التى تم إتخاذها من الجانب السودانى.

وأكد "كمال"، حرص المحافظة بالتنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم وإيجاد الحلول السريعة لتسهيل وتيسير إجراءات الدخول والخروج طبقاً للقواعد المنظمة وللتخفيف عن كاهل السائقين بتقليص وقت الإنتظار ومنع تكدس الشاحنات بالميناء.

وأشار، إلى أنه بالتنسيق بين وزارة النقل ومحافظة أسوان تم إقامة عدد 2 منطقة لوجيستية بوادى كركر ومدينة أبو سمبل لتفويج السيارات المصرية المتجهة إلى دولة السودان حيث تضم المنطقتين كافتيريات ودورات مياه وغيرها من أماكن الإعاشة والرعاية الصحية لضمان صحة وسلامة جميع أبناينا السائقين والمواطنين المصريين.

وخلال الجولة الميدانية حرص السكرتير العام على تفقد مكونات ميناء أرقين وعدد الشاحنات فى ساحات الإنتظار ، وفى المنطقة المحايدة بين المعبرين المصرى والسودانى ، بالإضافة إلى لقاء السائقين وبحث مطالبهم ومتابعة توزيع عبوات المياه وغيرها من المواد الغذائية التى تقدم لهم على مدار اليوم ، وقد رافقه بالجولة كل من اللواء ياسر عبد الشافى المشرف على وحدة حياة كريمة ، واللواء عبد الحى محمد مسئول منفذ أرقين ، وسيد سعدى رئيس مدينة أبوسمبل السياحية ، علاوة على مسئولى الجهات الأمنية والصحية والتنفيذية.