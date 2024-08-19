كيف يساعد المشي يوميًا في تقليل آلام أسفل الظهر؟

كتب - حسام الشقويرى

آلام أسفل الظهر مرض شائع يصيب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وغالبًا ما يعطل الأنشطة اليومية ويقلل من جودة الحياة بشكل عام. وفي حين توجد علاجات وتمارين مختلفة مصممة لتخفيف هذا الانزعاج، فإن المشي هو إحدى الطرق البسيطة والفعالة للغاية. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

ويمكن أن ينشأ ألم أسفل الظهر نتيجة لمجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك سوء الوضعية، وإجهاد العضلات، والانزلاق الغضروفي، والحالات التنكسية مثل هشاشة العظام. يدعم الجزء السفلي من الظهر وزن الجزء العلوي من الجسم ويوفر القدرة على الحركة للحركات اليومية. عندما تتعرض العضلات والأربطة والأقراص في هذه المنطقة لضغط مستمر أو سوء محاذاة، يمكن أن يحدث الألم وعدم الراحة.

وأظهرت الدراسات أن المشي قد يكون أحد أفضل التمارين لآلام الظهر ويمكنه تقليل نوبات آلام أسفل الظهر بنحو 50%.و المشي قد يكون أكثر فعالية من اليوجا لتخفيف آلام الظهر على المدى الطويل.

فوائد المشي لعلاج آلام أسفل الظهر

يحسن الوضعية

يساعد المشي على تعزيز وضعية الجسم المستقيمة، مما يساعد على محاذاة العمود الفقري وتقليل الضغط على عضلات أسفل الظهر. أثناء المشي، تعمل عضلاتك الأساسية على تثبيت جسمك، مما يعزز وضعية الجسم بشكل أفضل. بمرور الوقت، يمكن أن يخفف هذا الضغط على أسفل الظهر ويقلل الألم.

تقوية عضلات الجذع

وفقكلية الطب بجامعة هارفارد, تعتبر قوة الجذع ضرورية لدعم أسفل الظهر. يساعد المشي على تحريك عضلات البطن وأسفل الظهر، مما يساعد على بناء القوة والقدرة على التحمل. يمكن أن يقلل هذا الدعم العضلي المتزايد من احتمالية الإصابة وآلام أسفل الظهر.

يعزز المرونة والقدرة على الحركة

يساعد المشي على الحفاظ على مرونة عضلات أسفل الظهر والورك. فمع تحركك، تخضع مفاصلك وعضلاتك لنطاق حركة لطيف، مما يمنع التصلب ويعزز القدرة على الحركة. ويمكن أن يؤدي تحسين المرونة إلى تقليل خطر إجهاد العضلات والالتواءات التي تساهم في آلام أسفل الظهر.

يزيد من تدفق الدم

يساعد المشي المنتظم على زيادة تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك أسفل الظهر. يعمل تدفق الدم المحسن على توصيل العناصر الغذائية الأساسية والأكسجين إلى العضلات والأنسجة، مما يعزز الشفاء ويقلل الالتهاب. يمكن أن يساعد هذا في تخفيف الألم وعدم الراحة في أسفل الظهر.

يفرز الإندورفين

يؤدي النشاط البدني، بما في ذلك المشي، إلى إطلاق الإندورفين، وهو مسكن طبيعي للألم في الجسم.

يعزز إدارة الوزن

يمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى زيادة الضغط على أسفل الظهر، مما يؤدي إلى تفاقم الألم. يعد المشي شكلاً فعالاً من أشكال التمارين الرياضية لإدارة الوزن، حيث يساعد على التخلص من الوزن الزائد وتقليل العبء على أسفل الظهر.