كيف تحصل على فتوى شفوية من دار الإفتاء؟

كتب لؤى على

حددت دار الإفتاء خطوات الحصول على الفتاوى وتتطلب حضور السائل شخصيًّا إلى مقر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة – الدراسة – حديقة الخالدين، أو الحضور إلى:

فرع إسكندرية (8 شارع الصاغ محمد عبد السلام متفرع من شارع خالد بن الـوليد - سيدي بشر بحري - الدور الأول فوق الميزانين).

أو فرع أسيوط (امتداد شـارع يسري راغب بجــوار حلواني قــصر نابولي - برج أ - أبراج التوحيد - شقة 203 الدور الثاني).

أو فرع بني سويف (بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في جامعة بني سويف- مجمع 320 فدان شرق النيل).

فرع مرسى مطروح: (بجوار مكتبة مصر العامة، وهيئة الرقابة الإدارية).

مواعيد العمل : من السبت إلى الأربعاء من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء.

ويوم الخميس من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

يجلس السائل مع أحد أمناء الفتوى في مكتبه، والذي يقوم بتسجيل بيانات المستفتي وسؤاله، ثم يقوم بإجابة السائل، ويتم تسجيل السؤال والإجابة الخاصة بالسائل في نظام مُعَدٍّ لحفظ الفتاوى للاستفادة منها فيما بعدُ من خلال قاعدة بيانات مُعَدَّة لذلك.