الكثير من البنجر يمكن أن يسبب سمية فيتامين أ.. اعرف أبرز العلامات

كتبت إيناس البنا

يكتسب البنجر شهرة واسعة في مجال اللياقة الصحية نظرًا لأنه غني بالعناصر الغذائية، وفوائده الصحية العديدة، ومع ذلك، مثل أي شيء فإن الاعتدال هو المفتاح، لأن تناول الكثير من البنجر يمكن أن يؤدي إلى تسمم فيتامين أ.

الآثار الجانبية لتناول الكثير من البنجر

وفقًا لموقع "onlymyhealth"، يعرف البنجر بمحتواه الغذائي العالي، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن الأساسية، ومن بين هذه العناصر الغذائية البيتا كاروتين، وهو فيتامين أ، وعلى الرغم من أن البيتا كاروتين يعتبر آمنًا بشكل عام، إلا أن الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى تسمم فيتامين أ.

يتم تحويل البيتا كاروتين إلى فيتامين أ في الجسم حسب الحاجة، هذا التحويل هو عملية خاضعة للرقابة، مما يمنع التحميل الزائد لفيتامين أ، ومع ذلك، فإن استهلاك كميات كبيرة للغاية من الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين، مثل البنجر، يمكن أن يؤثر على هذا النظام.

البنجر الزائد يسبب سمية فيتامين أ

تحدث سمية فيتامين أ، والمعروفة أيضًا باسم فرط فيتامين أ، عندما يكون هناك تراكم مفرط لفيتامين أ في الجسم، في حين أن هذه الحالة ترتبط بشكل أكثر شيوعًا بالمصادر الحيوانية لفيتامين أ، إلا أن سمية البيتا كاروتين ممكنة من خلال الإفراط في استهلاك الأطعمة مثل الشمندر.

فيما يلي بعض علامات سمية فيتامين أ التي قد تشير إلى أنك تستهلك الكثير من البنجر:

الغثيان والقيء: الإفراط في فيتامين (أ) يمكن أن يهيج الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى الغثيان والقيء.

الصداع والدوار: قد تسبب المستويات العالية من فيتامين أ الصداع والدوار، مما يؤثر على الصحة العامة.

آلام العظام والمفاصل: يمكن أن يؤثر تسمم فيتامين أ على صحة العظام، مما يؤدي إلى آلام العظام والمفاصل.

تغيرات الجلد: قد يصبح الجلد جافًا ومثيرًا للحكة ومتقشرًا في حالات زيادة فيتامين أ.

تغيرات في الرؤية: في حين أن فيتامين أ ضروري للرؤية، إلا أن تناول الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية، أو الرؤية المزدوجة، أو حتى فقدان الرؤية في الحالات الشديدة.

في حين أن البنجر يعد إضافة قيمة لنظام غذائي صحي، فمن المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المرتبطة بالاستهلاك المفرط، خاصة فيما يتعلق بسمية فيتامين أ.