طبيبة جلدية: الصن بلوك مش هايحميك من الاسمرار.. اعرف فوائده للوقاية من السرطان

كتبت مروة محمود الياس

الصن بلوك أو الواقي الشمسي هذا الكريم أو الدهان المتخصص فى الوقاية من أشعة الشمس الضارة، هو رفيق الكثير منا خلال أيام الصيف الحارة وشمسه العنيدة، ولكن ما هو مدى تأثيره وفاعليته؟.

قالت الدكتورة رضوى عراقي، أخصائي الأمراض الجلدية بجامعة شبين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الصن بلوك أو الواقي الشمسي كريم مهم وصحي ومفيد للجلد، ولكنه غير واقٍ من الاسمرار بنسبة كبيرة، كما يعتقد البعض، فهو يقي من نسبة من أشعة الشمس تختلف بدرجة الوقاية المحددة في كل نوع، ولكنه لا يقي 100% من الاسمرار كما يعتقد أو يشيع البعض خطأ، فلا يمكن الوقاية التامة من الاسمرار أو من أشعة الشمس الضارة تماما إلا بعدم التعرض لها ولا سبيل آخر لهذا الأمر.

ولكن يظل الواقى الشمسي أو الصن بلوك مهم ومفيد، لأنه يقى من الأضرار الأخرى للشمس، فأشعة الشمس فوق البنفسجية، خاصة في فصل الصيف ، قد تسبب الكثير من المشكلات الجلدية، وعلى المدى الطويل تسبب أخطارا ومشكلات أخرى أكثر خطورة، وأهمها:

الوقاية من أورام الجلد وسرطانات الجلد المختلفة.

الوقاية من التصبغات الجلدية.

الوقاية من تجاعيد الجلد وشيخوخته التى تظهر بشكل أوضح عند التعرض بشكل كبير للشمس.

وأوضحت أخصائي الأمراض الجلدية، أن الوقاية من كل أمراض ناتجة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس فوق البنفسجية، مثل الالتهابات والتصبغات، الكدمات، الطفح الانتفاخات التورمات والحروق والاحمرار وغيرها من تأثيرات أشعة الشمس الحادة.



وحذرت أخصائي الجلدية من بعض الأخطاء التي يرتكبها البعض عند تطبيق الواقي الشمسي أو الصن بلوك والتى تؤثر بشكل غير جيد على الجلد وتجعله غير فعال، ويصبح الجسم عرضة للأمراض الجلدية، ومن بينهم أن يتم اختيار أنواع تسبب إما تحسس الماء أو تهيجا أو حبوب أو اختيار نوع مناسب لنوع البشرة أو دون عامل حماية جيد، أو كاف، فلابد من مراعاة هذه العوامل للحصول على نتيجة جيدة ومفيدة من الواقي الشمسي.