أستاذ جلدية يساعدك على اختيار واقى الشمس المناسب

كتبت مروة محمود الياس

فى هذه الأجواء الحارة، وفى ظل درجات الرطوبة العالية، نعانى جميعًا رجالاً ونساء من بعض المشكلات المرضية لبشرتنا، الناتجة عن تعرضها الشبه متواصل لأشعة الشمس الضارة.

أشعة الشمس ضارة للبشرة خاصة فى أوقات الذروة

لا جدال أن الشمس الحامية، وفى ظل الحرارة العالية المتواصلة على مدار ساعات النهار خلال فصل الصيف، ليست صحية على الإطلاق لحالة بشرتنا وجلدنا بشكل عام، ولا يمكن السماح بالتعرض المباشر لها، فجلدنا حينها يفقد الكثير من عناصره ويتعرض للكثير من الأضرار.

يقول فى هذا الصدد، الدكتور محسن سليمان، أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة طب قصر العينى، إن الجلد يفقد بريقه فى ظل الأجواء شديدة الحرارة، فيصبح علينا لزامًا حمايته من أشعة الشمس التى تصبح له ضارة وبشدة.

ويوضح الدكتور محسن سليمان، أن أشعة الشمس القوية والتعرض لها مباشرة وخاصة فى ساعات ذروتها خلال النهار، قد يتسبب فى حروق الجلد والإصابة بالتصبغات والبقع الداكنة فى مناطق متفرقة من الوجه والجسم والكفين، تسبب كذلك الإسمرار وتغير لون البشرة، فضلاً عن الجفاف والاحمرار المتوقع لها.

الصن بلوك.. درع البشرة الحامى من الضرر

ويشير "محسن" إلى أن التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، قد يكون لأسباب قهرية نتيجة العمل، وبالرغم من ذلك علينا توخى الحذر عند التعرض للشمس فى تلك الأثناء، وتجنب ساعات الذروة لأشعة الشمس من بعد الظهر حتى فترة العصر، وكذلك البحث عن صن بلوك أو واقي شمس مناسب لطبيعة بشرتها واختاره بعناية فائقة.

شروط ومواصفات مهمة اتبعيها عند شراء الصن بلوك

من الشروط المهمة لاختيار واقي الشمس المناسب كما يوضحها الدكتور سليمان، أن يتم اختيار واقي الشمس وفقًا لطبيعة البشرة ونوعيتها، فاختيار النوع الكريمي "المراهم" للبشرة الجافة مناسب جدًا ويعطى أقصى استفادة لتلك النوعيات من الجلد، ويسهل امتصاصه أيضًا، فى حين يناسب البشرات الدهنية والمختلفة استخدام النوعيات السائلة.

ويشير أستاذ الجلدية بطب قصر العينى، إلى أن واقي الشمس المناسب لأنواع البشرة المختلفة، يجب ألا تقل نسبة الحماية به من آشعة الشمس الضارة عن 40% على أقل تقدير، ولكن يلفت أيضًا إلى أنه لا يجب أن يزيد عامل الحماية عن 80%، وذلك لكى لا يحرم الجسم بشكل زائد من عناصر أشعة الشمس المفيدة والتى يحتاجها الجسم بنسب قليلة وفى أوقات غير الذروة.



كيفية استخدام واقي الشمس بشكل سليم

ينصح دكتور الجلدية أيضًا بأن نهتم بوضع كمية كافية فى بداية اليوم على البشرة بشكل مباشر من الصن بلوك، ونتركها لتجف فى الهواء تمام الجفاف ليمتصها الجلد جيدًا، على أن يتم وضع كميات أقل على مدار اليوم وكل ساعتين تقريبًا للحماية التامة من تأثير الشمس الضارة على البشرة، على أن يحدد بكميات أقل هذه المرة.

يعمل واقي الشمس حسبما يوضح أستاذ الجلدية كحاجز بين البشرة وأشعة الشمس، وبقى من ضررها، ويمنع إلحاق الضرر بها، كذا يتسبب فى تهدئة الجلد وحمايته من الالتهابات والحروق.