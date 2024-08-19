ضبط 5 أشخاص بينهم مصاب فى مشاجرة بالعسيرات جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، وتم ضبط المشاركين فيها من بينهم مصاب، وذلك بسبب خلافات الجوار، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة العسيرات، بين طرفين ووجود مصاب، تم السيطرة على المشاجرة والفصل بين الطرفين والحالة الأمنية مستقرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بوجود مشاجرة بين طرف " طرف أول " محمود ع ع ه 59 سنة موظف، ونجل عمومته محمد ا م ع 28 سنة عامل، ونجل شقيق الأول علي ع ع ع 38 سنة غير مصابين.

وبين " طرف ثان "صلاح س ع ق 50 سنة عامل، ونجل عمه عمر ع ع ق40 سنة عامل مصاباً " بجرح رضي بفروة الرأس " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديد.

الطرفان مقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الأول السلاح المستخدم وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبحوزة الثالث من الطرف الأول " عصا شوم " تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة في الهواء " دون إصابات " وقيام الثالث من الطرف الأول بإحداث إصابة الثاني من الطرف الثاني بالعصا المضبوطة بحوزته بسبب خلافات سابقة بينهم حول الجيرة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.