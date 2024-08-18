مقتل شاب على يد مسجل خطر ببنها بسبب خلافات الجيرة.. والنيابة تصرح بالدفن

القليوبية - إبراهيم سالم

صرحت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية، بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد مسجل خطر في مشاجرة بينهما، وذلك بسبب خلافات الجيرة، حيث قام المتهم بالتعدي على المجني عليه بزجاجة تسببت في جرح نافذ له بالصدر، أودت بحياته في الحال، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

وكانت قد شهدت منطقة كفر الجزار دائرة مركز بنها مصرع شاب في مشاجرة على يد مسجل خطر خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل الجثة لمستشفى بنها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد ربيع، رئيس مباحث مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من المستشفى بوصول شاب مصاب بجرح نافذ وعقب إسعافه لقي مصرعه.

وتوصلت التحريات إلى نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم تطورت لمشاجرة بالأيدى بسبب خلافات الجيرة، قام على إثرها المتهم بإصابة المجني عليه بجرح نافذ بالصدر باستخدام زجاجة أودت بحياته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه تلك الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.