رئيس مدينة الأقصر يتلقى 20 شكوى فى لقاء اليوم المفتوح لبحث مشاكل الأهالى

الأقصر – أحمد مرعى

عقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بمقر رئاسة مجلس المدينة لبحث شكاوى ومشكلات المواطنين، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين، والعمل على إيجاد أنسب الحلول لها بما يتوافق مع القانون.

وأكد اللواء دكتور علي الشرابي، في بيان صحفى، إنه تم خلال اللقاء بحث عدد 20 طلب وشكوى مقدمة من قبل المواطنين تنوعت بين إشغال طريق، وتنفيذ قرارات إزالة ومخالفات بناء مشاكل خاصة بالصرف الصحى ومياه الشرب، حيث وجه الشرابي تعليماته للجهات المختصة بكل شكوى على ضرورة سرعة الرد على الشكاوى التي تم عرضها، وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات، مشيراً إلى أنه يتم الفحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين.

فيما شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، استمرار لقاءات اليوم المفتوح الأسبوعية لتلقى شكاوى ومطالب المواطنين من مسئولي مجلس المدينة، حيث عقد الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، فعاليات لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بمقر مجلس المدينة واستقبل 9 طلبات وشكاوى من الأهالى خلال اللقاء، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتوافق مع القانون.

وأكد الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه تم خلال لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بمقر مجلس مدينة إسنا بحث عدد 9 طلبات وشكاوي مقدمة من قبل المواطنين، حيث تنوعت بين مشاكل خاصة بقطاعات الطرق والصرف الصحى ومياه الشرب والتضامن الاجتماعي، ووجه رئيس مركز ومدينة إسنا تعليماته للجهات المختصة بكل شكوى على ضرورة سرعة الرد على الشكاوى التي تم عرضها، وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات، مشيراً إلى أنه يتم الفحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين.