تعرف على خطط وزارة النقل لإنشاء الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية

كتب ــ سيد الخلفاوى

يهدف إنشاء المواني الجافة والمناطق اللوجيستية إلي منع تكدس البضائع والحاويات بـ الموانئ البحرية وتحسين مستوي الخدمات اللوجيستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلي الحد من الآثار البيئية السلبية .

وأعدت وزارة النقل مخططا شاملا لإنشاء عدد 31 ميناء جافا ومنطقة لوجستية علي مستوي الجمهورية.

وهذة قائمة بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية التى تم تنفيذها والجارى طرحها وتنفيذها (السـادس من أكتوبر - العاشر من رمضان – بني سويف (كوم ابو راضي) - السادات - برج العرب - دمياط الجديدة – الفيوم الجديدة - سوهاج الجديدة – شق الثعبان - القنطرة شرق - قسطل - أرقين – السلوم – الطور –– رفح – العوجة – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد – العاصمة الإدارية الجديدة – توشكى - أبو سمبل – 2 منطقة لوجيستية بميناء الاسكندرية – المنطقة اللوجيستية بميناء سفاجا ) .