تعرف على مشروع المنطقة اللوجستية بالدقهلية فى 10 نقاط

تنفذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، منطقة لوجستية داخل محافظة الدقهلية، على طريق رافد جمصة لتلبي احتياجات المواطنين فى توفير السلع التموينية، ويرصد "اليوم السابع" خلال النقاط التالية أبرز النقاط بالمشروع
1- المنطقة اللوجيستية تعتبر اول مول تجاري مفتوح بمنطقة الدلتا مول المنصورة ويتم تنفيذه طبقا لمعايير السلامه والصحة المهنية
2- المنطقة اللوجستية تقام علي مساحة 52 فدان على طريق رافد جمصة المنصورة بنطاق مركز طلخا.
3- استثمارات المشروع تصل إلي 4 مليار جنيه.
4- المشروع يتيح أكثر من 20 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.
5- المشروع يتم تنفيذه علي مرحلتين ويضم مناطق ترفيهيه وتعليمية وصحيه.
6- المرحلة الأولي مولات تجارية وسينمات وملاهي واماكن ترفيهية و الثانية تضم مستشفي ومجمع مدارس وخدمات لوجيستية.
7- الانتهاء من المرحلة الأولى خلال الربع الأخير من هذا العام 2024 ودخولها الخدمة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.
8- المشروع يتم بين وزارة التموين مع كبري الشركات الإستثمارية الأجنبية.
9- الانتهاء من المرحلة الثانية 2026.
10- المشروع يعد الأول داخل محافظة الدقهلية.