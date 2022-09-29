رئيس المنطقة الاقتصادية: 4مليارات جنيه تكلفة أعمال التطوير الجارية بميناء العريش

كتب مدحت عادل

أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن أعمال التطوير الجارية بميناء العريش التابع للهيئة ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتطوير الموانى البحرية، وأن تطوير ميناء العريش في إطار الأولويات لتنمية سيناء وتوفير فرص العمل لأهالى سيناء وبتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات جنيها.

وأوضح أثناء لقائه مع الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بحضور اللواء محمد عبد العزيز نائب رئيس الهيئة لشئون الموانئ واللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء واللواء محمد الشريف مدير ميناء العريش البحرى والعميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أن ميناء العريش من الموانئ الهامة التابعة للمنطقة الاقتصادية المطلة على البحر المتوسط، والذى يعد بوابة رئيسية لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية.

وأضاف الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن ميناء العريش تم إعادة تشغيله في يناير 2021، وأعيد بعملية تطوير ضخمة وستنتهى في مراحل قريبة ليجني ثمار خيراته أهل سيناء بشكل خاص والمنطقة الاقتصادية بشكل عام.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تطوير ميناء العريش التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومستجدات تنفيذ وإنشاء أرصفة جديدة.