تعرف على برنامج ماجستير التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بكلية العلوم جامعة حلوان

كتب ـ محمد صبحى

كشفت جامعة حلوان عن تفاصيل برنامج ماجستير التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بقسم الكيمياء كلية العلوم، أحد البرامج الهامة، حيث تعد التكنولوجيا الحيوية الجزيئية هي استخدام تقنيات حيوية لدراسة وتعديل الأحماض النووية والبروتينات، وتعتبر التكنولوجيا الحيوية الجزيئية علم بينى يعتمد على العديد من العلوم مثل البيولوجيا الجزيئية والميكروبيولوجى والكيمياء الحيوية والمناعة والوراثة وبيولوجيا الخلية.

وأوضحت جامعة حلوان، أنه يمكن تطبيق أدوات التكنولوجيا الحيوية الجزيئية لتطوير وتحسين الأدوية واللقاحات والعلاجات والاختبارات التشخيصية، بالإضافة إلى تطبيقات فى الزراعة والمنسوجات وتجهيز الأغذية.

وتتمثل شروط القبول فى أن يكون حاصلا على بكالوريوس في العلوم تخصص التكنولوجيا الحيوية بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات المصرية، أو أن يكون حاصلا على درجة مماثلة لها معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس فى تخصص الكيمياء الحيوية بتقدير جيد على الأقل

نظام الدراسة.



ويكون نظام الدراسة ببرنامج ماجستير التكنولوجيا الحيوية الجزيئية هو الساعات المعتمدة، والبرنامج 38 ساعة معتمدة.

وتكون سنة التمهيدى تشمل 26 ساعة معتمدة موزعة على فصلين دراسين والرسالة العلمية بعد اجتياز سنة التمهيدى تمثل 12 ساعة معتمدة.

وسنة التمهيدى مقسمة إلى فصلين دراسيين مدة الدراسة في كل فصل دراسي 15-17 أسبوعا.

وتكون الحد الأدنى لنيل درجة الماجستير فى هذا البرنامج هو أربعة فصول دراسية أساسية والحد الأقصى هو عشرة فصول دراسية أساسية .