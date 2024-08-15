تعرف على برنامج الدراسات العليا المهنية بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان

محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان تفاصيل الدراسة بجميع برامج الدراسات العليا المهنيه PPP لقواعد نظام الساعات المعتمدة للدراسات العليا، جميع البرامج تقدم باللغتين العربية والانجليزية، وهنا تتاح أمام الدراس الفرصة للاختيار فى ان يدرس الإنجلیزیة أو العربية حسب قدرات كل دارس وشروط الدراسة.

وتكون الدراسة فى فصول صغيرة العدد 20-30 دارس كحد أقصى، وفى قاعات مجهزة ومكيفة للدراسة، وتتاح الدراسة بالبرنامج على ثلاث مستويات مختلفة تمنح عدد 4 درجات علمية هى:

• مستوى الدبلومة مهنیة Professional Diploma

• مستوى الماجستیر المهنى Professional MBA

• مستوى الماجستیر الاكادیمى Academic MBA

• مستوى الدكتوراه المهنية فى الادارة DBA

وتتمثل شروط الالتحاق بالبرنامج:

أولا: شروط القبول بالدبلومات المهنية:

-أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها مع سابقة خبرة عملية متصلة بالتخصص الذى يرغب فى الالتحاق به.

ثانياً: شروط القبول بالماجستير MBA:

-بكالوريوس تجارة بتقدير جيد على الأقل من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة من معهد علمي معترف به.

-أن یكون حاصلاً على أحد دبلومات الدراسات العلیا المتصلة بشعبة التخصص بتقدير عام جيد أو معدل.

- التخصصات الأخرى Non- Business يشترط اجتياز مقررات / ادارة اعمال- اقتصاد- محاسبة- تحليل كمي.

- اجتیاز اختبار تویفل بمعدل لا یقل عن 500 درجة ویجوز اعفاء الخریج الذى درس باللغة الانجلیزیة.

خبرة عملیة لا تقل عن عامین واجتیاز مقابلة شخصیة.

ثالثاً: شروط القبول الدكتوراة المهنيةDBA:

الحصول على درجة الماجستیر المهنیة أو الأكادیمیة في علوم الأعمال المختلفة من جامعات ومعاهد علمیة معترف بها.

اجتیاز اختبار تویفل بمعدل لا یقل عن 500 درجة ویجوز اعفاء الخریج الذى درس باللغة الانجلیزیة.

خبرة عملیة لا تقل عن عامین واجتیاز مقابلة شخصی.