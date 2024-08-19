القبض على المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية خلال حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت الداخلية في ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم التجمع الأول، لاتهامهما بسرقة سيارة أحد الأشخاص من أمام مسكنه بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وبإرشادهما تم ضبط السيارة المستولى عليها.

وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص –لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشرابية تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقات المتنوعة، وبحوزتهم (3 هاتف محمول –"تابلت" محمول – 2 عداد كهرباء – عداد مياه – كمية من المشغولات الذهبية "مقلدة" – كمية من الأسلاك الكهربائية "مجهولة المصدر") ، وإعترفوا بإرتكابهم 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

ونجحت الجهود في ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين) تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية، واعترفا بارتكابهما عدد 3 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئا النية" (عامل توصيل طلبات، ميكانيكى – مقيمان بدائرة القسم) أمكن ضبطهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.