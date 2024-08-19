وفاة شاب وإصابة 2 آخرين إثر حادث تصادم سيارة بعمود إنارة فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقى شاب مصرعه، وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة بطريق الفيوم سنورس الزراعي،عند مدخل قرية بيهمو، تجاه الفيوم، بدائرة قسم شرطة سنورس بالفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة ووجود متوفي ومصابين بطريق الفيوم سنورس الزراعي، عند مدخل قرية بيهمو بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فاصطدم بعمود إنارة.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة ويدعى " اسلام .م .ي "، وإصابة 2 آخرين كانا برفقة قائد السيارة ، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، والمصابين إلى قسم الطوارئ لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.