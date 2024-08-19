التضامن تثمن جهود النيابة العامة وزياراتها لدور الرعاية على مستوى الجمهورية

كتب مدحت وهبة

توجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر للنائب العام المستشار محمد شوقي على الجهود التي قامت بها النيابة العامة وإجرائها 290 زيارة في غضون العام الجاري لعدد من مراكز الرعاية على مستوى الجمهورية.

وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعي على تلك الجهود، وقيام النيابة العامة بالتفتيش الدوري على مراكز رعاية وتأهيل الأطفال، لمراقبة كل الإجراءات القانونية التي تتخذ حيالهم، للتأكد من كفالة حقوقهم التي نظمها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي ستتعامل فوراً مع الملاحظات التي انتهت إليها النيابة العامة، مثمنة تلك الجهود التي تأتي في ضوء تحقيق المصلحة الفضلى لنزلاء دور الرعاية ، مشيرة إلى تكامل كافة الجهود بين مؤسسات وهيئات وأجهزة الدولة من أجل العمل على تحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا أكدت فيه أنه في غضون العام الجاري أجرت 290 زيارة لعدد من مراكز الرعاية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز رعاية وتأهيل الأطفال، لمراقبة كل الإجراءات القانونية التي تتخذ حيالهم، للتأكد من كفالة حقوقهم التي نظمها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.