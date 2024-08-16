وزيرة التضامن تتفقد أنشطة صندوق مكافحة الإدمان بمهرجان العلمين الجديدة

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

تفقدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنشطة الصندوق بـ مهرجان العلمين الجديدة ، بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق حيث تستهدف الأنشطة رفع الوعي بخطورة تعاطى المواد المخدرة وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن تتفقد أنشطة صندوق مكافحة الإدمان بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق

واطلعت الدكتورة مايا مرسى على آليات عمل المتطوعين من داخل جناح صندوق مكافحة الإدمان بمهرجان العلمين ومشاركتهم في تنفيذ الأنشطة وبرامج الحماية من تعاطى وإدمان المواد المخدرة ،حيث يتم تدريب المتطوعين على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وتنفيذهم العديد من البرامج والأنشطة المختلفة في مجال التوعية بأضرار تعاطي المخدرات ووجهت الوزيرة باستمرار تدريب المتطوعين على أحدث التقنيات لمواجهة التطورات التي تطرأ على ظاهرة التعاطي بما يمكنهم في تنفيذ برامج الحماية من المخدرات بشكل فعال ،كما حرص المتطوعون على التقاط الصور التذكارية مع الوزيرة .



الدكتورة مايا مرسى تتطلع على آليات عمل المتطوعين من دخل جناح صندوق مكافحة الإدمان

وينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمهرجان العلمين الجديد سلسلة من الأنشطة لتوعية الشباب من رواد مهرجان العلمين الجديدة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات ، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة ، وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، أيضا تنفيذ أنشطة لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي ،وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" للصندوق على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل ،وحث مرضي الإدمان على التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن ، أيضا رفع الوعي بمخاطر المخدرات التخليقية والتي تسبب العديد من الأضرار على الصحة الجسدية والنفسية من خلال بث فيديوهات عن أضرارها ، كما تتضمن الأنشطة التوعوية للأطفال استخدام أساليب إبداعية وألعاب تفاعلية لتنمية مهاراتهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة التدخين والتعاطي .

الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن تتفقد أنشطة صندوق مكافحة الإدمان بمهرجان العلمين الجديدة

من جانبه،أستعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أهم الأنشطة التي يتم تنفيذها لرفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة لدى الفئات المختلفة حيث يتم تنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات " ذلك تنفيذا لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة ، كما يتم تنفيذ الأنشطة في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من خلال زيارات منزلية والتواصل المباشر مع الأسر في هذه المناطق، لتعزيز الوعى والتثقيف الأسرى، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات بالإضافة إلى تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس" إعدادي وثانوي " من المخدرات باستخدام المحتوى المرئي ومن المستهدف تنفيذ البرنامج فى 10 الاف مدرسة سنويا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مع استمرار حملات التوعية في أكثر من 830 مركز شباب ونادى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ حملات التوعية بـ 35 جامعة حكومية وأهلية وخاصة و60 معهد عالي والتوسع في انشاء بيوت التطوع كمقرات دائمة للصندوق داخل الجامعات المصرية والتي تستهدف العمل على جذب الشباب من طلاب الجامعات وشرح لهم كيفية الوقاية من تعاطي المواد المخدرة والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج المجاني من خلال الخط الساخن " 16023 مع استمرار تنفيذ حملات "أنت أٌقوى من المخدرات" ومتابعة انخفاض نسب التعاطي بالأعمال الدرامية .

وفى نفس السياق، شهد جناح حملة أنت أقوى من المخدرات بمهرجان العلمين الجديدة تفاعلا كبيرا من جانب الأطفال والشباب في ظل استخدام أنشطة وأساليب إبداعية تفاعلية للتوعية بأضرار التعاطي، ضمن حملة الصندوق " أنت أقوى من المخدرات ".