الانتهاء من أعمال رصف طريق الهاويس ببلطيم بطول 2 كيلو متر

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من أعمال رصف طريق الهاويس بمركز ومدينة بلطيم، بطول 2 كم وعرض 5 أمتار، تحت إشراف المهندس عماد عتمان، مدير مديرية الطرق بكفرالشيخ، مؤكدًا أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، باعتبارها أحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع بصفة دورية، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024- 2025.

كلف محافظ كفرالشيخ، بالالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف على مستوى المحافظة، واستخدام مواد عالية الجودة مع مراعاة المواصفات الفنية خلال الرصف، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مؤكدًا استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.