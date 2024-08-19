إيمان كريم: 15% من سكان العالم ذوو إعاقة ونسعى لتنفيذ مشروعات الإتاحة بالشواطئ

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يشارك فى العمل المناخى واستراتيجية الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، وما هى التحديات التى تواجهة الأشخاص ذوى الإعاقة، كذلك نشارك فى المشروعات الخضراء، كما تواصلنا مع وزارة التخطيط والجامعات للمشاركة فى المشروعات الذكية بما يخدم الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأضافت كريم، خلال المؤتمر المنعقد الآن فى مقر المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يشارك أيضا فى حملات التوعية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، كذلك السياحة وحاليا نشارك فى مهرجان العلمين، قائلة: لدينا 15 مليون شخص من ذوى الإعاقة فى مصر، والعالم به 15% من سكانه ذوو إعاقة، وهذا يستلزم تنفيذ مشروعات الإتاحة بشواطئ المناطق السياحية، بالإضافة إلى المشاركة فى تخطيط المدن لتوضيح ما الإتاحة لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتابعت الدكتورة إيمان الكريم، أن عددا كبيرا من مؤسسات الدولة والوزارات تسعى للتعاون مع المجلس لاكتشاف المواهب، ونسعى لتسويق منتجات اولادنا من الأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك التعاون لعرض هذه المنتجات فى المعارض.

ويناقش المؤتمر:-

- نتائج ومؤشرات التقرير السنوي للمجلس و الخاص برصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

- فتح حوار حول أهم التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الاعاقة وفي مقدمتها آليات ضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك.

- النقاش حول الإشكاليات التي تواجه بطاقة الخدمات المتكاملة وآليات الحل.

- الحديث عن خطة المجلس المستقبلية وأهم المبادرات والشراكات.

- نتائج الحوار المجتمعي الذي يقوم به المجلس مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

- ما يستجد من موضوعات محل نقاش.