إيمان كريم تثمن الجهود المجتمعية للشباب من ذوي الإعاقة

كتب محمود راغب

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على قيام المجلس خلال الفترة المقبلة بإطلاق حزمة من الإجراءات وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والمشروعات التي من شأنها رفع وعي الشباب من ذوي الإعاقة بحقوقهم، وكذلك التعاون والتواصل مع عدد من الجهات في إطار تمكينهم ودمجهم في كافة الأنشطة المجتمعية.

وحيت المشرف العام على المجلس، جميع الجهود المجتمعية للشباب من ذوي الاعاقة، وثمنت أدوارهم الفاعلة في المجتمع، وذلك في رسالتها بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام وهو اليوم الذي أقرته واعتمدته الأمم المتحدة في عام 1999 بهدف إذكاء الوعي المجتمعي بأدوار الشباب المجتمعية والحياتية والتعريف بالتحديات والمشاكل التي تواجههم.

وقالت الدكتورة ايمان كريم، أن القيادة السياسية في مصر ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤمنة بأدوار الشباب المصري بشكل عام، والشباب من ذوي الاعاقة بشكل خاص، وهو ما تجسد في تمثيلهم داخل جميع مؤسسات الدولة، والمحافل الرسمية والشبابية وداخل جميع الوزارات، مشيرة إلى أن المجلس يتبنى دائما مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية والجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية ومختلف مراكز صنع القرار في مصر تفعيل آليات دمجهم في المجتمع، وهو ما تؤكده مشاركات الشباب من ذوي الاعاقة في النسخ المختلفة للمؤتمر الوطني للشباب، ومنتدى شباب العالم، والذي كان الاشخاص ذوي الاعاقة حاضرين فيه وبقوة على مائدة الحوارات واللقاءات وكذلك المشاركات والتكريمات بعرض إبداعاتهم في مختلف المجالات، وأيضا الشباب من ذوي الاعاقة هم حجر الزاوية والركيزة المهمة في مبادرة "كن سفيرًا" وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وقد حظى الشباب من ذوي الاعاقة بالمشاركة في فاعليات المبادرة والتخرج منها كما قامت المبادرة بتنفيذ دفعة متخصصة بلغة الإشارة للصم وضعاف السمع، هذا بجانب مشاركات الشباب البارالمبية وتحقيق العديد من البطولات واعتلاء منصة التتويج والتكريم في جميع المحافل الرياضية العالمية، والمشاركات المهمة للشباب من ذوي الاعاقة ضمن برامج وزارة الشباب والرياضة تفعيلا لبروتوكول التعاون بين المجلس والوزارة ودمج الشباب من ذوي الاعاقة في كافة الأنشطة الرياضية والتوعوية والتثقيفية وكذلك في ملتقيات التوظيف التي تعقدها وزارة الشاب والرياضة بشكل عام أو التي تنظمها الوزارات المختلفة وفي مقدمتها وزارة العمل والتضامن.

وأكدت المشرف العام على المجلس أنه في إطار خطط الدولة المصرية الرامية إلى دمج الشباب بشكل عام والشباب من ذوي الاعاقة بشكل خاص وتمكينهم في مواقع صنع القرار كانت مشاركتهم في "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة" PLP الخاص بتأهيل الشباب للقيادة وإعداد قاعدة بيانات شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسئولية سواء الإدارية أو المجتمعية في الدولة، ونجح الشباب من ذوي الاعاقة المشاركين في البرنامج على اثبات ادوارهم الفاعلة في المجتمع ما دفع الدولة إلى تمكينهم في مراكز صنع القرار، وكذلك مشاركة الشباب ذوي الاعاقة في برامج "الأكاديمية الوطنية للتدريب" و"تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" ومشروع "رواد 2030 " الذي أطلقته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في 2017 من خلال دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى تمكين الشباب من تأسيس مشاريعهم الخاصة للمساهمة في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مصر، وكان الشاب من ذوي الاعاقة في مقدمة الصفوف المشاركة والناجحة في تأسيس الشركات ودعم ثقافة ريادة الأعمال.

وأعلنت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنه وبمناسبة اليوم العالمي للشباب سيقوم المجلس خلال الفترة المقبلة بعقد جلسات حوار مجتمعي مع الشباب بشكل عام والشباب من ذوي الاعاقة بشكل خاص في جلسات دامجة تحمل عنوان " ماذا يريد الشباب؟ وما هي أحلامهم وتطلعاتهم في الجمهورية الجديدة؟