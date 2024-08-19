أعراض الفتق.. علامات يجب ألا تتجاهلها

كتبت فاطمة خليل

عادةً ما ينتج الفتق عن مزيج من ضعف العضلات والإجهاد، وقد يكون ألم البطن أو الألم المستمر في الفخذ علامة على الفتق - وهي حالة شائعة بين الرجال والنساء، وفقًا للأطباء، يسبب الفتق انزعاجًا شديدًا ولا يختفي من تلقاء نفسه ومع ذلك، يمكن إصلاحها جراحيًا ولهذا، تحتاج إلى التعرف في الوقت المناسب على العلامات والأعراض، بحسب موقع تايمز ناو.



إن بطنك مغطى بطبقات من العضلات والأنسجة القوية التي تساعدك على تحريك وحماية الأعضاء الداخلية. الفتق هو فجوة في هذا الجدار العضلي تسمح للمحتويات داخل البطن بالخروج إلى الخارج. هناك أنواع مختلفة من الفتق، ولكن الفتق الأكثر شيوعًا يحدث في مناطق البطن أو الفخذ.



وفقًا للخبراء، يمكن لأي شخص أن يصاب بالفتق، ولكن أكثر من 30 % من أولئك الذين خضعوا لجراحة في البطن لديهم مخاطر أعلى.

علامات وأعراض الفتق

يقول الأطباء أنه من المهم أن نفهم أن كل من الرجال والنساء يمكن أن يصابوا بالفتق والاعتقاد الشائع بأن الرجال فقط يصابون به خاطئ. من المرجح أن يتم تشخيص النساء بشكل أقل لأن أعراضهن مختلفة عن الرجال، وهناك بعض العلامات والأعراض التي يجب الانتباه لها، وتشمل:

انتفاخ أو كتلة ملحوظة على بطنك



يقول الأطباء إن أكثر أعراض الفتق شيوعًا هو انتفاخ أو كتلة في المنطقة المصابة - البطن. قد تجد أن الكتلة غالبًا ما تختفي عند الاستلقاء ويتم الشعور بها غالبًا من خلال اللمس عند الوقوف أو الانحناء.

ألم البطن

تسبب الفتق ألمًا مستمرًا ومتكررًا وعدم راحة في المنطقة المحيطة بالكتلة. ويتراوح الألم من خفيف إلى حاد وموهن ومؤلم، ويزداد سوءًا مع الأنشطة البدنية مثل الانحناء أو الرفع أو حتى الوقوف بشكل مستقيم.

انتفاخ

يسبب الفتق انتفاخًا شديدًا عن طريق تغيير شكل وترتيب الأعضاء في البطن، مما يحبس الغازات في الجهاز الهضمي ويزيد الضغط. تؤدي بعض أنواع الفتق مثل البطني والإربي أيضًا إلى الشعور بالامتلاء كما لو كنت قد تناولت وجبة كبيرة بصرف النظر عن حرقة المعدة وارتجاع الحمض وألم الصدر.

أحد أخطر جوانب الفتق هو أنه يؤثر سلبًا على قدرتك على التبول أو التبرز. يقول الأطباء أن هذا الأمر يصبح في النهاية سمة منتظمة .

الشعور بحرقان أثناء التبول

إن الشعور بالحرقان - والذي يمكن أن يكون مزعجًا للغاية في موقع الفتق - هو أحد الأعراض الحرجة الأخرى التي يجب الانتباه إليها. يقول الأطباء أن هذا الإحساس يمكن أن يكون مستمرًا ويتفاقم بسبب الأنشطة التي تضع ضغطًا على المنطقة المصابة.

ضيق التنفس

في بعض الحالات عندما يبدأ الفتق في الخروج عن السيطرة، فقد يؤدي ذلك إلى ضيق التنفس لأنه يضغط على الحجاب الحاجز أو الرئتين. إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس بالتزامن مع أعراض فتق أخرى، فمن الضروري استشارة طبيبك على الفور.

ألم وغثيان وقئ

عندما يصبح الفتق محاصرًا في نقطة ضعيفة في جدار البطن، فإنه يبدأ في عرقلة الأمعاء، مما يؤدي إلى ألم شديد وغثيان وقيء، إن الحمى المرتفعة المتكررة هي أيضًا علامة مهمة أخرى على الفتق المختنق يجب ألا تفوتها.

إن الشعور بتعب العضلات وضعف في الجزء العلوي من الساق والفخذ يمكن أن يكون علامة على وجود فتق.

عند الرجال، يمكن أن يؤدي الفتق المتقدم إلى تورم مؤلم في الفخذ أو كيس الصفن. ووفقًا للخبراء، فقد يصاحبه شعور بالثقل أو انتفاخ واضح، والذي يصبح أكثر إيلامًا مع المجهود البدني.