اسباب تيبس العضلات عديدة أبرزها الالتهابات أو الاجهاد

كتبت فاطمة خليل

يحدث تيبس العضلات عندما تشعر بالألم والتصلب في العضلات ويصعب تحريكها، خاصة بعد الراحة ويمكن أن يصاحب تصلب العضلات أيضًا الألم والتشنج وعدم الراحة، وعادة لا يكون تيبس العضلات سببًا للقلق ويمكن علاجه بالعلاجات المنزلية وتمارين التمدد، في هذا التقرير نتعرف على اسباب تيبس العضلات وفقاً لموقع " medicalnewstoday".



تيبس العضلات

اسباب تيبس العضلات



اسباب تيبس العضلات عديدة فهناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تسبب تصلب العضلات، بما في ذلك:

-ممارسة الرياضة

من الأسباب الشائعة لتصلب العضلات ممارسة الرياضة أو العمل البدني الشاق من نوع ما.

في كثير من الأحيان ، يمكن أن يحدث التيبس عندما يبدأ شخص ما ممارسة رياضة جديدة أو برنامج أو زيادة كثافة ومدة الروتين.

عندما يحدث هذا، يجب على العضلات أن تعمل بجهد أكبر ، وهذا يسبب تلفًا مجهريًا لألياف العضلات، مما يؤدي إلى تصلب أو ألم ويمكن أن تتسبب أي حركة في حدوثه، ولكنها تحدث عادة بسبب:

-الركض أو الجري

-استخدام الأوزان

-تمرين القرفصاء

-القيام بتمارين الضغط

الالتواء أو اجهاد العضلات

السبب الأكثر شيوعًا لتصلب العضلات هو التواء أو إجهاد يمكن أن يؤثر على كل من العضلات والأربطة.

يحدث الإجهاد عندما تتمدد أو تتمزق ألياف العضلات. السلالات شائعة بشكل خاص في الساقين وأسفل الظهر.

يحدث الالتواء عندما يتم شد الأربطة أو التواءها أو تمزقها الأربطة هي عصابات الأنسجة حول المفاصل التي تربط العظام معًا.

تشمل المناطق الشائعة المعرضة للالتواء:

-الركبتين

-الكاحلين

-الرسغين

-الابهام

تشمل الأعراض الأخرى المرتبطة بالالتواءات والسلالات ما يلي:

-ألم

-تورم

-كدمات

-احمرار

الم العضلات الروماتزمي

يسبب ألم العضلات الروماتيزمي ألم العضلات وتيبسها. عادة ما يصيب الجزء العلوي من الجسم، بما في ذلك الكتفين والرقبة والذراعين. كما أنه يؤثر بشكل شائع على الوركين.

يبلغ متوسط ​​عمر الشخص المصاب بآلام العضلات الروماتيزمية 70 عامًا، ولا يصاب به بعض الأشخاص حتى يبلغوا الثمانينيات من العمر.

تشمل الأعراض الإضافية لألم العضلات الروماتيزمي ما يلي:

-مشكلة في النوم

-صعوبة ارتداء الملابس

-مشاكل في تغيير وضع الجسم ، مثل الخروج من الكرسي أو السيارة

لدغات الحشرات

يمكن أن تسبب لدغات ولسعات الحشرات أحيانًا تصلب العضلات. قد تسبب اللدغات أو اللسعات أيضًا كتلة حمراء منتفخة على الجلد ، والتي يمكن أن تكون مؤلمة وحكة.

ويمكن أيضًا أن يرتبط التصلب بعد لدغة الحشرات بحالات أكثر خطورة، مثل مرض لايم أو الملاريا ستسبب هذه الحالات أيضًا أعراضًا أخرى ، مثل الحمى والشعور بالضيق.



تيبس العضلات

الالتهابات

تسبب بعض الالتهابات تصلب العضلات بالإضافة إلى أعراض أخرى. تشمل هذه الالتهابات:

-التيتانوس ، وهو عدوى بكتيرية ترتبط عادة بالتراب أو التربة

-التهاب السحايا ، وهو التهاب يصيب الدماغ والنخاع الشوكي

-فيروس العوز المناعي البشري

-شلل الأطفال

-عدد كريات الدم البيضاء

-الذئبة

-الانفلونزا

-الأدوية

يمكن أن تسبب بعض الأدوية تصلب العضلات تصلب العضلات هو أحد الآثار الجانبية الشائعة لعقاقير الستاتين أو الأدوية الموصوفة لخفض الكوليسترول.

يمكن أن تتسبب أدوية التخدير المستخدمة قبل الجراحة أيضًا في إصابة الشخص بتصلب العضلات خلال الساعات والأيام التالية.

اسباب تيبس العضلات الاخرى



تشمل الأشياء الأخرى التي قد تؤدي إلى تصلب العضلات العرضي ما يلي:

-قلة النشاط البدني اليومي

-زيادة الوزن

-اتباع نظام غذائي سيء

-لا تنام بشكل صحيح

-أن تكون في بيئة باردة أو رطبة