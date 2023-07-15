8 علامات لالتهاب المعدة والأمعاء.. منها آلام البطن والعضلات

التهاب المعدة والأمعاء هو حالة طبية تتميز بالتهاب في الجهاز الهضمي ، وتحديداً المعدة والأمعاء الدقيقة، يحدث عادةً بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية ، على الرغم من أنه يمكن أن ينتج أيضًا عن عدوى طفيلية أو تسمم غذائي أو ردود فعل لأدوية معينة، خاصة عند الأطفال الصغار أو كبار السن أو الأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، وإليك بعض العلامات الشائعة لالتهاب المعدة والأمعاء، وفقا لما نشره موقع " ndtv".
8 علامات لالتهاب المعدة والأمعاء.. منها آلام البطن والعضلاتالسبت، 15 يوليو 2023 02:00 م
التهاب المعدة
كتبت ميرفت رشاد
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