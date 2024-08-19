اليوم السابع
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أشرف صبحى: 30 مليار جنيه استثمارات إنشائية فى تطوير الرياضة المصرية

الإثنين، 19 أغسطس 2024 12:44 ص
أشرف صبحى: 30 مليار جنيه استثمارات إنشائية فى تطوير الرياضة المصرية وزير الرياضة
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة من مدينة العلمين الجديدة، إن حجم الاستثمارات الإنشائية في مصر بلغت 30 مليار جنيه وحرصنا على تطوير المنشآت الرياضية وفق المواصفات العالمية.

جاء ذلك خلال احتفالية مهرجان العلمين الجديدة بأبطال مصر في أولمبياد 2024 بحضور وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع الإعلاميين إبراهيم عبد الجواد وسيف زاهر، عبر قنوات CBC  والحياة و ON SPORT.

وشهد المهرجان تعاون مثمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة U LIVe  ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024  فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.
 







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