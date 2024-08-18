وزير الأوقاف: كل شخص داخل الوزارة جزء من صناعة النجاح

كتب لؤى على

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إنني أعتز بالعمل مع زملائي الكرام، وداخل الوزارة كل شخص منهم جزء من صناعة النجاح موكل إليه ملف يقوده بمنتهى المهارة والإتقان لينجح به، فإذا نجح كل واحد منهم في مكانه صُنع من مجموع هذا النجاح نجاحٌ نهائي لوزارة الأوقاف، لأجل هذا حرصت اليوم أن يكون عرض التحضير للمؤتمر وأعمال المؤتمر ألا أقدمه أنا، بل أن يقدمه الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وتابع وزير الأوقاف: "لا أخفي على حضراتكم أنني فكرت لوهله أن أتغيب تماما عن هذا المؤتمر لأفسح له المجال لكن وجدت أن حضوري لعله أن يقدم له الدعم وأن يشد أزره في أن يؤدي أداء متألقا ناجحا فأنا اليوم حضرت لدعمه أتمنى له كل التوفيق في عرض موفق لأعمال المؤتمر.

وتوجه وزير الأوقاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي التحضيري للمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: "دور المرأة في بناء الوعي"، برسالة اجلال وتقدير الى كل امرأة وفتاة على أرض مصر.

و تعقد وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: "دور المرأة في بناء الوعي"، الذي سيعقد في الفترة من 25 - 26 أغسطس 2024م.

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر الأول للواعظات والقرى عقده تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي" المحاور التالية:



1. المحور الأول: دور المرأة في بناء الوعي الديني.

2. المحور الثاني: دور المرأة في بناء الوعي الثقافي.

3. المحور الثالث: دور المرأة في خدمة المجتمع.

4. المحور الرابع: دور المرأة في بناء الأسرة وتنشئة الطفل.

5. المحور الخامس: التجربة المصرية في تمكين المرأة.