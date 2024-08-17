اليوم السابع
Ads
السبت، 17 أغسطس 2024 12:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

ننشر الخريطة الدعوية والقرآنية لوزارة الأوقاف اليوم السبت

السبت، 17 أغسطس 2024 11:55 ص
ننشر الخريطة الدعوية والقرآنية لوزارة الأوقاف اليوم السبت وزارة الأوقاف
كتب ـ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت وزارة الأوقاف خريطتها الدعوية والقرآنية لليوم السبت، وفيما يلي أنشطة الدعوة والقرآن الكريم في كل المديريات:

*أولًا : أنشطة القرآن الكريم*
• مقرأة الفجر: وتعقد بـ(11) مسجدًا.
• مجالس الإقراء: وتعقد عقب صلاة الفجر بالجيزة والقاهرة.
• مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(9) مساجد.
• مقارئ السيدات: وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(5) مساجد.
• مراكز التلاوة: بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة عقب صلاة الظهر.
• برنامج التحفيظ عن بعد : تعقد (17) حلقة تحفيظ عن بعد.

*ثانيًا : أنشطة الدعوة*
- تنفيذ نشاط مجالس الإقراء بعدد (8) مديريات (18) مسجدًا:
( القاهرة - بورسعيد- دمياط- المنيا- أسوان- الشرقية – الغربية- القليوبية ).
- تنفيذ ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي بعدد (15) مديرية (33) ندوة:
( القاهرة - الشرقية - بني سويف – الجيزة – البحيرة – المنوفية – المنيا – الغربية – الإسكندرية – كفر الشيخ – القليوبية – قنا – الدقهلية – أسيوط – الفيوم ).
- تنفيذ الدروس المنهجية (واعظات) بعدد (5) بواقع (15) مسجدًا:
(القاهرة- الجيزة- الشرقية- الإسكندرية- سوهاج)
- تنفيذ الدروس المنهجية (أئمة) بمديرية أسوان بواقع مسجد واحد.
- تنفيذ مجالس الإفتاء (واعظات) (8) مديريات (17) مسجدًا:
( القاهرة- الجيزة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- الإسكندرية- كفر الشيخ- سوهاج ).
- تنفيذ الندوة العلمية بمسجد ( شروق الإسلام ) الشروق مديرية أوقاف القاهرة بعنوان " ضرورة التصدي للانحرافات السلوكية ... الاعتداء على الممتلكات العامة ".
- تنفيذ ندوة واحدة عن الصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة بمديرية أوقاف الأقصر.

 







وزارة الاوقاف

الانشطة الدعوية

الاقصر

الدقهلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة