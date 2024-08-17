ننشر الخريطة الدعوية والقرآنية لوزارة الأوقاف اليوم السبت

حددت وزارة الأوقاف خريطتها الدعوية والقرآنية لليوم السبت، وفيما يلي أنشطة الدعوة والقرآن الكريم في كل المديريات:
*أولًا : أنشطة القرآن الكريم*
• مقرأة الفجر: وتعقد بـ(11) مسجدًا.
• مجالس الإقراء: وتعقد عقب صلاة الفجر بالجيزة والقاهرة.
• مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(9) مساجد.
• مقارئ السيدات: وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(5) مساجد.
• مراكز التلاوة: بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة عقب صلاة الظهر.
• برنامج التحفيظ عن بعد : تعقد (17) حلقة تحفيظ عن بعد.
*ثانيًا : أنشطة الدعوة*
- تنفيذ نشاط مجالس الإقراء بعدد (8) مديريات (18) مسجدًا:
( القاهرة - بورسعيد- دمياط- المنيا- أسوان- الشرقية – الغربية- القليوبية ).
- تنفيذ ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي بعدد (15) مديرية (33) ندوة:
( القاهرة - الشرقية - بني سويف – الجيزة – البحيرة – المنوفية – المنيا – الغربية – الإسكندرية – كفر الشيخ – القليوبية – قنا – الدقهلية – أسيوط – الفيوم ).
- تنفيذ الدروس المنهجية (واعظات) بعدد (5) بواقع (15) مسجدًا:
(القاهرة- الجيزة- الشرقية- الإسكندرية- سوهاج)
- تنفيذ الدروس المنهجية (أئمة) بمديرية أسوان بواقع مسجد واحد.
- تنفيذ مجالس الإفتاء (واعظات) (8) مديريات (17) مسجدًا:
( القاهرة- الجيزة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- الإسكندرية- كفر الشيخ- سوهاج ).
- تنفيذ الندوة العلمية بمسجد ( شروق الإسلام ) الشروق مديرية أوقاف القاهرة بعنوان " ضرورة التصدي للانحرافات السلوكية ... الاعتداء على الممتلكات العامة ".
- تنفيذ ندوة واحدة عن الصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة بمديرية أوقاف الأقصر.
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