اليوم السابع
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مكتب التنسيق: توزيع 114462 طالبا على الجامعات والمعاهد بتنسيق المرحلة الأولى

الأحد، 18 أغسطس 2024 11:32 ص
مكتب التنسيق: توزيع 114462 طالبا على الجامعات والمعاهد بتنسيق المرحلة الأولى معامل التنسيق - أرشيفية
محمد صبحى ومحمود طه

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أعلن مكتب التنسيق عن التزام العمل فى هذه المرحلة عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقا لآخر تسجيل قام به الطالب وفى حدود القواعد والشروط.
 
 
وأوضح مكتب التنسيق أنه بإعلان نتيجة المرحلة الأولى يكون مكتب التنسيق أتم توزيع 114462 طالب فى المرحلة الأولى خلال المدة المعلن عنها بدء العمل.

ومن المقرر أن يتم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكترونى بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الصحفى لوزير التعليم العالى الخاص بإعلان النتيجة والمنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث يتمكن الطلاب من الدخول على الموقع برقم الجلوس والرقم السرى للتعرف على النتيجة إلكترونياً.

وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى يوم الأثنين 12 أغسطس باتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات إلكترونيا ، واستمرت حتى مساء يوم الجمعة 16 أغسطس وفقا للجدول الزمنى للمرحلة.
 
‎وسجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07%،كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%.






نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024

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نتيجه تنسيق المرحله الاولى 2024

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