محافظ دمياط ورئيس شمال الدلتا للكهرباء يوقعان عقد الإدارة المتكاملة للمخلفات

دمياط معتز الشربيني

وقع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط والمهندس محمد أحمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عقد تحصيل رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية أو إحدى هذه الخدمات من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 .

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والمحاسب رمضان محرز نائب تجارى بالشركة والدكتور محمد حسين رئيس القطاع القانونى والمهندس عماد شطا رئيس قطاع الكهرباء بدمياط.

وأشار محافظ دمياط، إلى أنه وبموجب هذا البروتوكول الذى جاء طبقًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024، ستتولى شركة توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توريد كافة الرسوم المحصلة إلى صندوق النظافة بالمحافظة المنشأ وفقًا للمادة رقم 35 من القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، حيث أشار أيضًا أنه ووفقًا للقرار فقد تم تحديد خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، حيث أنه بالنسبة إلى الوحدات السكنية يتم تحصيل رسوم خدمة شهرى من كل وحدة لديها استهلاك كهرباء فيصبح رسم الخدمة الشهرى بالوحدات بالعزب والنجوع 3 جنيهات، وبالنسبة للوحدات بالقرى 10 جنيهات، وبالمدن 15 جنيها وبالمدينة عاصمة المحافظة والأحياء 20 جنيهًا.

كما أوضح المحافظ، أنه وبالنسبة للوحدات التجارية فقد تم تحديد رسم 30 جنيهًا داخل العزب والنجوع و 40 جنيهًا بالقرى و أيضًا 50 جنيهًا بالمدن و60 جنيهًا بالمدينة عاصمة المحافظة والأحياء.

وأكد الدكتور أيمن الشهابى، أن شركة الكهرباء ستتولى تحصيل المبالغ من المستهلكين على فواتير الكهرباء ، وأشارالمحافظ إلى أن الاتفاق يأتى فى إطار الجهود المبذولة ضمن ملف المخلفات الصلبة وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين والحفاظ على البيئة، ووجه محافظ دمياط الشكر إلى قطاع الكهرباء على تعاونه الكامل للتنفيذ.



