مجمع سكنى متكامل بمركز الصف فى الجيزة ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

كتبت - مرام محمد

يعد مشروع مساكن الديسمي المتكامل، أحد أهم المشروعات التنموية التى تم تنفيذها للمواطنين الذين تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول التي تعرض لها عدد من قرى مركز ومدينة الصف عام 2020، وذلك في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز المعلومات عن المجمع السكني الجديد.

-تم إنشاء المشروع بطراز حضاري على مساحة 28 فدانًا.

-يضم المشروع 32 عمارة سكنية على مسطح 260م2 للعمارة الواحدة.

-يتضمن المشروع بالكامل 256 وحدة سكنية.

-تتكون العمارة الواحدة من دور أرضي وثلاث أدوار متكررة.

-يحتوي كل دور سكني على عدد 2 شقة سكنية بمساحة 120م2 للواحدة.

-تم تجهيز الوحدات السكنية بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة.

-تم تدعيم المساكن بالمتنزهات والمسطحات الخضراء والبرجولات كمتنفس للمواطنين.

-راعى المشروع توفير وسائل الري الحديثة للعمل على ري المسطحات الخضراء.

-يضم المشروع مجموعة من الحظائر لتربية المواشي، والتي تصل إلى 32 مجموعة تضم 8 حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي 720م2 مجهزة بالكامل بإجمالي 256 حظيرة.

-يحتوى المشروع على مدرسة مقامة على مساحة 3600م2، وتضم دور أرضي وأربعة أدوار لتشمل كافة المراحل التعليمية لأبناء القرية، بدءًا من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة.



مجمع سكنى متكامل بمركز الصف مجمع سكنى متكامل بمركز الصف









مجمع سكنى متكامل بمركز الصف فى الجيزة





المجمع السكنى بمركز الصف فى الجيزة

مجمع مشروع مساكن الديسمي بمركز الصف فى الجيزة