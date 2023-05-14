مساكن الديسمى.. مشروع متكامل يوفر حياة كريمة لمتضررى السيول فى الجيزة.. صور

كتبت - مرام محمد

يعد مشروع الديسمي المتكامل أحد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها للمواطنين الذين تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول التي تعرض لها عدد من قرى مركز ومدينة الصف ب محافظة الجيزة عام 2020، حيث يضم مجمعا سكنيا حضاريا، وموقف لسيارات السرفيس، وسوق حضاري، ومحطات مياه شرب ومعالجة للصرف الصحي، وحظائر لتربية المواشي، ومدرسة لجميع المراحل الدراسية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز المعلومات عن المشروع.

-المشروع مقام على مساحة 28 فدانا بإجمالي 256 وحدة سكنية مجهزة بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة.

-يضم المشروع 32 عمارة سكنية على مسطح 260م2 للعمارة الواحدة.

-تتكون العمارة من دور أرضي و3 أدوار متكررة ويحتوي كل دور على عدد 2 شقة سكنية بمساحة 120م2 للواحدة.

-جار تدعيم المساكن بالمتنزهات والمسطحات الخضراء والبرجولات كمتنفس للمواطنين مع مراعاة توفير وسائل الري الحديثة للعمل علي ري المسطحات الخضراء.

-راعى المشروع إقامة مجموعة من الحظائر لتربية المواشي والتي تصل إلى 32 مجموعة تضم 8 حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي 720م2 مجهزة بالكامل بإجمالي 256 حظيرة.

-تم البدء في الأعمال الإنشائية لمدرسة الديسمي علي مساحة 3600م2 وسوف تضم دور أرضي و4 أدوار لتشمل كل المراحل التعليمية لأبناء القرية بدءا من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة.

-جار إنشاء السوق الحضاري على مساحة 1200م2 بتكلفة 5 مليون جنيه لتخصيصه لقاطني مساكن الديسمي ويضم مبنى إداري و18 محل كمرحلة أولى بنسبة تنفيذ 70%.

-جار تنفيذ موقف الديسمي الحضاري على مساحة 2400م2 ليسع 16 سيارة سرفيس بتكلفة 2 مليون جنيه، وسيتم دعمه بخطوط السير التي تخدم حركة تنقلات مواطني القرية.

-يضم المشروع محطة معالجة للصرف الصحي بطاقة 200م3 إلى جانب خزان ري يبلغ سعته 250م3 وخزانات مياه للشرب ووسائل للحماية المدنية بسعة 750م3.