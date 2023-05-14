اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مايو 2023 02:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مساكن الديسمى.. مشروع متكامل يوفر حياة كريمة لمتضررى السيول فى الجيزة.. صور

الأحد، 14 مايو 2023 02:00 ص
مساكن الديسمى.. مشروع متكامل يوفر حياة كريمة لمتضررى السيول فى الجيزة.. صور مساكن الديسمى الحضارية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعد مشروع الديسمي المتكامل أحد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها للمواطنين الذين تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول التي تعرض لها عدد من قرى مركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة عام 2020، حيث يضم مجمعا سكنيا حضاريا، وموقف لسيارات السرفيس، وسوق حضاري، ومحطات مياه شرب ومعالجة للصرف الصحي، وحظائر لتربية المواشي، ومدرسة لجميع المراحل الدراسية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
 
ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز المعلومات عن المشروع.
 
-المشروع مقام على مساحة 28 فدانا بإجمالي 256 وحدة سكنية مجهزة بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة.
 
-يضم المشروع 32 عمارة سكنية على مسطح 260م2 للعمارة الواحدة.
 
-تتكون العمارة من دور أرضي و3 أدوار متكررة ويحتوي كل دور على عدد 2 شقة سكنية بمساحة 120م2 للواحدة.
 
-جار تدعيم المساكن بالمتنزهات والمسطحات الخضراء والبرجولات كمتنفس للمواطنين مع مراعاة توفير وسائل الري الحديثة للعمل علي ري المسطحات الخضراء.
 
-راعى المشروع إقامة مجموعة من الحظائر لتربية المواشي والتي تصل إلى 32 مجموعة تضم 8 حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي 720م2 مجهزة بالكامل بإجمالي 256 حظيرة. 
 
-تم البدء في الأعمال الإنشائية لمدرسة الديسمي علي مساحة 3600م2 وسوف تضم دور أرضي و4 أدوار لتشمل كل المراحل التعليمية لأبناء القرية بدءا من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة.
 
-جار إنشاء السوق الحضاري على مساحة 1200م2  بتكلفة 5 مليون جنيه لتخصيصه لقاطني مساكن الديسمي ويضم مبنى إداري و18 محل كمرحلة أولى بنسبة تنفيذ 70%. 
 
-جار تنفيذ موقف الديسمي الحضاري على مساحة 2400م2 ليسع 16 سيارة سرفيس بتكلفة 2 مليون جنيه، وسيتم دعمه بخطوط السير التي تخدم حركة تنقلات مواطني القرية.
 
 -يضم المشروع محطة معالجة للصرف الصحي بطاقة 200م3 إلى جانب خزان ري  يبلغ سعته 250م3 وخزانات مياه للشرب ووسائل للحماية المدنية بسعة 750م3.
 
 
IMG_9212
 
 
IMG_9214
 
 
IMG_9213
 
 
 

IMG_9215
 
 
IMG_9217
 
 

 


حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

مركز الصف

الديسمي

مشروع اسكان الديسمي

الجيزة

حياة كريمة في الجيزة



الموضوعات المتعلقة

المساحة 1200 متر.. إنشاء سوق حضارى بقرية الديسمى فى الجيزة ضمن "حياة كريمة"

الإثنين، 08 مايو 2023 11:45 ص

يتكلف 2 مليون جنيه.. إنشاء موقف حضارى جديد لأهالى الديسمى بالجيزة

الإثنين، 08 مايو 2023 10:37 ص

محافظ الجيزة: مشروع سكنى متكامل يضم 256 وحدة لمواطنى قرية الديسمى متضررى السيول

الأحد، 07 مايو 2023 11:24 ص

نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة تنفيذ تشطيبات منشآت مشروع إسكان الديسمى.. صور

الأحد، 30 أبريل 2023 07:52 م

تطوير المناطق غير الآمنة فى الجيزة.. رفع كفاءة 100 منزل بالقرى الأكثر احتياجا بالعياط.. تنفيذ القرعة الثانية لتسكين 91 أسرة من متضررى سيول الديسمى بالصف.. وحياة كريمة تواصل تنفيذ مشروع سكن كريم فى عرب العيايدة

الأحد، 05 فبراير 2023 11:21 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة