4 علامات مبكرة للإصابة بالذئبة الحمراء

كتبت فاطمة ياسر

الذئبة الحمراء تعد من أمراض الخلل المناعي التي تعرض الشخص لمهاجمة الجهاز المناعي لأنسجة الجسم، وهذا يمكن أن يؤثر على أجزاء الجسم ويتسبب في حدوث مشاكل في الكلي والمخ والمفاصل.

وأوضحت الدكتورة عبير عبد العظيم استشاري أمراض الدم والمناعة في كلية طب القصر العيني، أن الذئبة الحمراء من أمراض الخلل المناعي التي تصيب الجهاز المناعي وتتسبب في بدء الخلايا المناعية بمهاجمة أنسجة وأعضاء الجسم بشكل غير طبيعي، وعند إهمال العلاج يتأثر العديد من أجهزة الجسم المختلفة كالمفاصل والجلد والكلى والمخ والقلب والرئتين.

وقدمت العديد من الأعراض المبكرة المرتبطة بالكشف عن الإصابة بالذئبة الحمراء، ومنها:

- الطفح الجلدي

الطفح الجلدي يظهر على الخدين والأنف أحد أبرز علامات الذئبة الحمراء، ويظهر عادة بعد التعرض للشمس، ويصاحبه الحكة والألم ويرجع السبب لنشاط الجهاز المناعي المؤدية إلي مهاجمته للخلايا وحدوث التهاب وطفح.

- آلام المفاصل وتورمها

في الصباح بشكل خاص يتعرض مرضى الذئبة الحمراء للإصابة بألم المفاصل وتورمها، وتتسبب في التعرض لألم صعبة وعدم القدرة على الحركة، والسبب في هذا يكون نتيجة لهجوم الجهاز المناعي على المفاصل.

- الإرهاق الشديد

من أبرز أعراض الإصابة بالذئبة الحمراء هي التعرض والشعور والإصابة بالإرهاق الشديد، وعدم القدرة علي القيام بأي نشاط يومي حتي لو بسيط يعد نتيجة لتعرض الجسم لالتهاب بسبب الذئبة الحمراء.

- مشاكل الكلى

يتعرض مرضي الذئبة الحمراء لمشاكل الكلى التي تعتبر من أخطر المضاعفات المرتبطة، في البداية لا يكون هناك أي أعراض ولكن حدوث تورم في القدمين، أو الوجه من الأعراض المبكرة، كما أن التعرض لارتفاع ضغط الدم من الأعراض أيضا.

وأضافت استشاري أمراض الدم، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالذئبة الحمراء، ومنها الجينات والعوامل الوراثية، كما أن التعرض لأشعة الشمس الفوق بنفسجية والعدوي الفيروسية تححفز الإصابة، كما أن ارتفاع هرمون الإستروجين يعد من أبرز أسباب الإصابة ولذا نجد أن النساء أكثر عرضة من الرجال.



وأخيرا أكدت أن علاج الذئبة الحمراء يعتمد علي مضادات الإلتهابات، مع ضرورة ممارسة الرياضة، وأخذ بعض الفيتامينات المهمة لتقوية المناعة، وأيضا عليهم تجنب التعرض لأشعة الشمس.