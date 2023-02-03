لو مريض بالرئة خلى بالك.. الأطعمة المالحة بتزود احتباس السوائل

كتبت رانيا عامر

يجب على المصابين بأمراض الرئة اتباع نظام غذائي صحي محدد، ويجب عليهم أيضا الابتعاد عن بعض الأطعمة التي تضاغف من تورم الرئة و نقص الاكسجين ، وذلك وفقا لما نشره موقع asbestos.



وتتضمن الأطعمة التي يجب تجنبها لمصابي امراض الرئة 1.الأطعمة المالحة يسبب الصوديوم احتباس السوائل ، مما قد يؤدي إلى ضيق التنفس عند المرضى المصابين بأمراض الرئة. فيجب عليك تقليل التوابل المالحة في الأطعمة .



2. منتجات الألبان عندما يهضم الجسم منتجات الألبان، يؤدي انهيار هضم الحليب المسمى الكازومورفين إلى زيادة كمية البلغم والمخاط التي ينتجها الجسم. يمكن أن يزيد هذا من السعال ، والذي يمكن أن يسبب أزيزًا وألمًا لمرضى الانسداد الرئوي المزمن. فيجب عليك تقليل تناول منتجات الألبان.



3. اللحوم المصنعة تحتوي اللحوم المعالجة واللحوم الباردة على النترات ، والتي غالبًا ما تضيفها الشركات إلى هذه المنتجات لتلوينها وللمساعدة في إطالة العمر الافتراضي. ومع ذلك ، فقد وجد أن هذه النترات تؤدي إلى زيادة حالات إعادة الدخول إلى المستشفى المرتبطة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.



4. مشروب غازي يمكن أن يكون شرب الصودا ضارًا لمن يعانون من أمراض الرئة بعدة طرق، أولاً ، تحتوي الصودا على ثاني أكسيد الكربون ، مما قد يسبب الغازات والانتفاخ الذي يجعل التنفس أكثر صعوبة. ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن.



5. الأطعمة المقلية الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية وحلقات البصل تحتوي على دهون غير صحية يمكن أن تسبب الانتفاخ وعدم الراحة عن طريق الضغط على الحجاب الحاجز. بالإضافة إلى الانزعاج الرئوي الناجم عن الانتفاخ ، يمكن أن تؤدي الأطعمة المقلية بمرور الوقت إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول وزيادة الوزن. بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض الرئة .



6. الشوكولاتة

أولاً وقبل كل شيء، تحتوي الشوكولاتة على مادة الكافيين، والتي يمكن أن تتداخل مع الأدوية أو تزيد من معدل ضربات القلب، تحتوي الشوكولاتة أيضًا على نسبة عالية من السكر، مما يجعلها خيارًا سيئًا بشكل عام لشخص مصاب بأمراض الرئة.