علاج فطريات الفم بعدة طرق.. اعرفها

كتبت فاطمة ياسر

قد يتعرض البعض للإصابة بفطريات في الفم، وهذا يتسبب في شعورهم بالقلق والألم والإزعاج، ووفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "هيلث لاين" سنتعرف على أفضل طرق العلاج الخاصة بها.

ما فطريات الفم وما أعراضها؟

فطريات الفم هي ظهور بقع بيضاء في الفم يصاحبها الكثير من الأعراض ومنها ألم وحرقان، عدم القدرة علي تذوق الطعام، الشعور بطعم سيء في الفم، والتهاب في الحلق، عدم القدرة علي الأكل أو الشرب.

ما أسباب الإصابة بفطريات الفم؟

عندما تقل عدد البكتيريا الجيدة في الفم تنمو وتتكاثر الفطريات وتظهر بشكل بقع بيضاء في الفم، وتزيد من فرص التعرض الشديد للألم والأعراض السابق ذكرها وبشدة.

ما علاج فطريات الفم؟

هناك العديد من الطرق التي يمكن علاج فطريات الفم بها، ولكن أفضلها هي استخدام غسول مطهر للفم أو وضع مرهم على أماكن البقع البيضاء أو تناول دواء مضاد للفطريات، مع ضرورة اتباع بعض النصائح لتجنب الإصابة مرة أخري بالفطريات، وهي تنظيف الأسنان ، مع ضرورة تجنب الغسول الذي يتسبب في حدوث خللًا في توازن البكتيريا الجيدة في الفم، مع ضرورة الإكثار من تناول الماء، مع أهمية الإقلاع عن التدخين لأنه يزيد من فرص الإصابة بفطريات الفم.