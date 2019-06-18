علاج فطريات الفم تنظيم السكر والنظافة المستمرة

كتبت هند عادل

فطريات الفم من المشاكل التى تؤرق الكثيرين وتتسبب فى رائحة النفس الكريهة وهى حالة تتراكم فيها فطريات الكانديدا على بطانة الفم وتنتشر وتتسبب فى ظهور الكثير من الأعراض، وتنتشر فى سقف الفم أو اللثة أو اللوزتين أو الجزء الخلفي من الحلق، وفطريات الفم أكثر شيوعا عند الرضع وكبار السن لضعف مناعتهم، حسبما ذكر موقع "mayoclinic".

أعراض فطريات الفم

- بقع بلون أبيض على اللسان وسقف الفم واللثة واللوز.

- احمرار أو حرق أو قرح قد تكون شديدة بما يكفى للتسبب فى صعوبة فى تناول الطعام أو البلع.

- نزيف بسيط في حال فرك الفطريات وكحتها.

- تشقق واحمرار في زوايا الفم.

- شعور بملمس كالقطن في الفم.

- فقدان حاسة التذوق.

- احمرار وتهيج وألم تحت الأسنان.

- قد يواجه الرضع صعوبة في الرضاعة أو يكونون سريعي الهياج أو يتصرفون بعصبية، ويمكن أن ينقلوا العدوى لأمهاتهم أثناء الرضاعة وقد تنتقل العدوى مرارا وتكرارا بين ثديي الأم وفم الطفل.

علاج فطريات الفم

هناك بعض الإجراءات والتدابير التى قد تساعد فى الوقاية وعلاج فطريات الفم وهى:

اغسل فمك

احرص على غسل فمك بالماء أو اغسل أسنانك بالفرشاة بصورة مستمرة أكثر من مرة خلال اليوم للتخلص من أى فطريات موجودة بالفم.

لكبار السن تأكد من نظافة أطقم الأسنان

يجب إزالة أطقم الأسنان في أثناء الليل وضرورة أن تكون ملائمة للفم وعدم تسببها للتهيج مع الحفاظ على تنظيفها يوميًا.

اذهب لطبيب الأسنان بصورة منتظمة

يجب أن يتم التوجه لطبيب الأسنان بشكل دورى، خاصة مرضى السكر أو من يستخدمون أطقم الأسنان.

خد بالك من أكلك

يجب تقليل تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية من السكر قد تشجع تلك الأطعمة على نمو فطريات الفم.

التحكم فى معدلات السكر فى الدم

لمرضى السكر يمكن أن يقلل مستوى السكر في الدم المُتحكم فيه بشكل جيد من كمية السكر في اللعاب مما يثبط نمو الفطريات ويمنع ظهورها ومشاكلها التابعه لها.

عالج جفاف الفم

شرب المياه بشكل دورى يمنع جفاف الفم.