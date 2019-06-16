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لو عندك بقع بيضاء بفمك فأنت مصاب بمرض القلاع الفموى.. اعرف أعراضه

الأحد، 16 يونيو 2019 07:30 ص
لو عندك بقع بيضاء بفمك فأنت مصاب بمرض القلاع الفموى.. اعرف أعراضه
كتبت فاطمة خليل

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القلاع الفموي من الأمراض المعدية الشائعة التى تصيب كثير من الناس، ويسمى أيضا داء المبيضات الفموى، فى السطور التالية نتعرف على أعراضه، وفقا لموقع NHS.

والقلاع الفموى يحدث عندما تتراكم فطريات المبيضات على بطانة الفم مسببة لونا أبيض.

علاج القلاع الفموي
علاج القلاع الفموي

 

أعراض القلاع الفموى

بقع بيضاء داخل الفم.
- احمرار الفم من الداخل ولديك بقع بيضاء.
- بقع حمراء في الفم.
- عندما تمسح البقع البيضاء، فإنها تترك بقعًا حمراء يمكنها النزف.
ومن الأعراض الأخرى عند البالغين هي:
- تشققات فى زوايا الفم.
- عدم القدرة على تذوق الأشياء.
- طعم غير جيد فى الفم.
- ألم داخل الفم (على سبيل المثال ، التهاب اللسان أو التهاب اللثة).
- صعوبة فى الأكل والشرب.
- القلاع الفموى لدى البالغين ليس معديا.
يمكن علاج مرض القلاع الفموى بسهولة باستخدام مرهم الفم الذى يتم شراؤه من الصيدلية، يستمر العلاج عادة 7 أيام على الأقل.
إذا تركت مرض القلاع الفموي دون علاج فقد تنتشر العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم.

القلاع الفموي

اسباب القلاع الفموي

علاج القلاع الفموي

قلاع فموي

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