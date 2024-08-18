صحيفتان كويتيتان تبرزان تأكيد الرئيس السيسى على تضافر الجهود لوقف إطلاق النار بغزة

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أبرزت صحيفة (الأنباء) الكويتية الصادرة صباح اليوم، الأحد، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استمرار الحرب بقطاع غزة يجر المنطقة إلى دائرة مفرغة وخطيرة من عدم الاستقرار، مشددا على ضرورة تضافر جميع الجهود لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية، والوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يحقن الدماء ويجنب المنطقة عواقب التصعيد.

وذكرت الصحيفة - تحت عنوان " السيسي لسيجورنيه: استمرار حرب غزة يجر المنطقة إلى دائرة مفرغة وخطيرة من عدم الاستقرار " - أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي أمس وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، والوفد المرافق له .. مشيرة إلى تأكيدات الرئيس السيسي على مسؤولية المجتمع الدولي فيما يتعلق بالضغط لخفض التصعيد، ومعالجة جذور هذا النزاع بإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين، وهو ما اتفق معه وزير خارجية فرنسا، مؤكدا دعم بلاده الكامل لتلك الجهود، واستمرار نشاطها المكثف بهدف إنهاء حالة التوتر الإقليمي الراهنة.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة (الأنباء) إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا مساء أمس الأول من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناول الأوضاع بالمنطقة وجهود استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث أكد الرئيس السيسي، استمرار الاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف في المنطقة، للحث على عدم التصعيد وضبط النفس، في ضوء خطورة الوضع بالشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن الرئيسين، تناولا خلال الاتصال مجمل الموقف الإقليمي الحالي، كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة احترام سيادة الدول وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حلقة مفرغة من المواجهات والعنف، وهو ما ثمنه الرئيس الأمريكي، مشيدا بحجم التواصل والتنسيق المستمر والمشترك الذي يعكس قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.

من جانبها، ذكرت صحيفة (الراي) - تحت عنوان "الرئيس المصري: استمرار الحرب في غزة يجر المنطقة إلى دائرة مفرغة من عدم الاستقرار" - أن الرئيس السيسي أكد مسؤولية المجتمع الدولي عما يتعلق بالضغط لخفض التصعيد ومعالجة جذور هذا النزاع بإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين.

ونوهت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه قال إن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كلفه بالقيام بجولة إقليمية للإسهام في جهود خفض التوتر والدفع في اتجاه التهدئة على أن يختتم جولته بزيارة مصر لاطلاع الرئيس السيسي على نتائج الجهود الفرنسية ذات الصلة.