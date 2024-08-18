رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يستقبل لجنة متابعة مشيخة الأزهر الشريف

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبل الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، لجنة متابعة من مشيخه الأزهر، برئاسة الدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، ويرافقها بهنسي فهمي، موجه تغذية، مروي محمد، أخصائي إسكان، إيمان جهلان، أخصائية تغذية، محمد محمود، أخصائي رياضي، وذلك لمتابعة ماتم من أعمال تنفيذ بيت الشباب، والوقوف على ما تم من تجهيزات، واستكمال الأعمال الخاصة بمبنى بيت الشباب، الذي يتكون من خمسة أدوار وبه حجرات فندقية مجهزة بالكامل، ومطبخ كامل ويخدم هذا المبنى مدن القناة (الإسماعيليّة، بورسعيد، السويس) وسيناء).

ناقش الاجتماع، كيفية الانتهاء من التجهيزات وتسليم المبنى الجديد، والعمل على إزالة جميع المعوقات حتي يتم تسليم المبنى في الموعد المحدد له مسبقًا، و تذليل كافة العقبات لتسليم المباني في أسرع وقت وفقا للمواعيد المحدده، وقد رافقه خلال الجولة التفقدية، الدكتور السيد البنان، الوكيل الثقافي، عبدالحميد حسن مسؤل أمن المنطقة، وعبدالباقي الحداد مدير إدارة الشئون الإدارية، علي الزر، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة.