اليوم السابع
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تعرف على توصيات وزارة الزراعة لمحاصيل الأعلاف الخضراء الفترة الحالية

الأحد، 31 مارس 2024 01:15 م
تعرف على توصيات وزارة الزراعة لمحاصيل الأعلاف الخضراء الفترة الحالية محصول القمح والبرسيم
كتبت ـ أسماء نصار

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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال الفترة الحالية وتمثلت التوصيات في الآتي:


البرسيم المسقاوى

1- يتم أخذ الحشة الرابعة من أصناف البرسيم المسقاوي.

2- ممكن عمل الدريس من البرسيم المسقاوي في ذلك الشهر وذلك لارتفاع درجات الحرارة والنمو السريع للبرسيم.
3- يتم حصاد البرسيم الفحل في نهاية مارس في حالة الزراعة المبكرة.

بنجر العلف

1- يتم إعطاء آخر رية وفطامة بعد ذلك أستعداد للحصاد والتغذية عليه في أول مايو.


البرسيم الحجازى

1- استمرار زراعة البرسيم في العروة الربيعي حتى 15 أبريل.

2- إعداد الأرض للزراعة كما سبق في سبتمبر وكذلك الإضافات "سماد بلدي ، سوبر ، سلفات بوتاسيوم ، سلفات نشادر، كبريت زراعي وكذلك معاملة البذرة بالعقدين".

3-  يتم أخذ الحشة الثالثة من البرسيم الذي تم زراعة في أكتوبر.

4- يتم إعطاء جرعة عناصر زنك وحديد ومنجنيز بعد الحش بأسبوع بمعدل 1/4 ك من كل من العناصر بعد كل حشة بأسبوع.

 







وزارة الزراعة

محاصيل الاعلاف

المحاصيل الخضراء

البرسيم الحجازى




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