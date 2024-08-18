اليوم السابع
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تصل 95% بالسواحل.. متوسط نسب الرطوبة بأنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع

الأحد، 18 أغسطس 2024 02:16 م
تصل 95% بالسواحل.. متوسط نسب الرطوبة بأنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع الطقس
كتب محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

وينشر "اليوم السابع" متوسط نسب الرطوبة حتى نهاية الأسبوع  ، كما يلى :
 

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى :
العظمى ليلا 80- 85 %
الصغرى نهارا 30- 40 %

- السواحل الشمالية:
العظمى ليلا 90- 95 %
الصغرى نهارا 50- 55 %

- شمال الصعيد:
العظمى ليلا 55- 60 %
الصغرى نهارا 20- 30 %

- جنوب الصعيد:
العظمى ليلا 30- 40 %
الصغرى نهارا 15- 20 %

ويشهد اليوم الأحد، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد،  مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30.

 







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