تصدير 1198 حاوية من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

الإسكندرية أسماء على بدر

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 26 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، أبرزهم سفن البضائع العامة والصب الجاف والحاويات والصب السائل .

وقال بيان اليوم، إنه يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 34 سفينة بواقع 18 سفينة بضائع عامة و11 سفينة صب جاف و 3 سفينة صب سائل وسفينة حاويات وعبارة كما تم تداول 2409 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة، وبلغت أعداد الحاويات الوارد 1211 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 1198 حاوية بما يشكل 49.7% تقريبا بما يشكل شبه تساوي تقارب بين الحاويات الصادرة والواردة .

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 115.7 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس الاداره بضروره الإلتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافه العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.