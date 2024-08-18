الكويت تعلن عودة العمل بجدول تخفيف أحمال الكهرباء مجددا

أحمد علوى

كشفت وسائل إعلام كويتية، عن عودة العمل بتخفيف أحمال الكهرباء، بسبب توقف وحدات معالجة الغاز عن العمل كليًا، ما أدى إلى انخفاض جودة الغاز المسال إلى بعض إدارات محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أوانا.

وبحسب بيان رسمي صدر عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة في الكويت، ونشر على موقع التواصل الاجتماعي أكس تويتر سابقًا، أعلنت أنها ستضطر إلى قطع الكهرباء عن بعض الأماكن غير السكنية، بسبب الحفاظ على المنظومة الكهربائية في البلاد.

وأضافت أنها ستعلن أي تحديثات جديدة خاصة بوضع الشبكة الكهربائية، مطالبة المواطنين بمتابعة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص أكس "تويتر" سابقا.

وطالبت وزارة الكهرباء والماء بالكويت، المواطنين، بضرورة ترشيد الكهرباء في ساعات الذروة المقبلة، من خلال اتباع إرشادات الوزارة في هذا الشأن.

يشار إلى أن السلطات الكويتية كانت أعلنت أنها لجأت إلى تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء في شهر يونيو الماضي 2024، على خلفية ارتفاع الطلب إلى مستويات تاريخية، وعجز المحطات عن تلبيته.