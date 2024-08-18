أهم أسباب مرض البهاق.. وأهم علاماته على الجلد

كتبت مروة محمود الياس

مرض البهاق لا شك أنه مرض جلدي معروف، إلا أن منبعه ليس جلديًا ولكن أعراضه جلدية، فمنبعه ومسبباته تكون خاصة بالمناعة، فهو يعد أحد أهم أمراض المناعة الذاتية التي يهاجم فيها الجهاز المناعي الجسم ذاته، بدلاً من أن يدافع عنه ضد الهجمات الخارجية، ما ينتج مجموعة من التغيرات التي تظهر على الجلد واضحة مثل ما في مرض البهاق، هذا ما أكدته الدكتوره رضوى عراقي أخصائي الأمراض الجلدية جامعة شبين.

وتابعت أن مرض البهاق أحد أهم الأمراض التي تصيب البعض ولا يعي الكثيرون أن لها أنماط وأشكال مختلفة وليس نوعًا واحدًا من البقع البيضاء يظهر على الجسم، فهي تختلف من شخص لآخر ومن حالة إلى أخرى، ولكن مكمن الأمراض المناعية كلها يكون بسبب نقطة تفجيرية سببت هذه الهجمة على الجسم، من الجهاز المناعي، فالمرض موجود ولكن هناك ثغرات يدخل منها للجسم في أوقات معينة فقد يظهر في مرحلة الطفولة أو الشباب أو حتى الهرم.

وتابعت أخصائية الجلدية موضحة أن مرض البهاق في مجمله هو تلك البقع أو التغير فى لون بعض مناطق الجسم بشكل واضح وظاهر، تختلف درجاته وأحجامه وأشكاله وفقًا للحالة وطبيعتها ووفقا للهجمة المناعية التي تعرض لها.

وأكدت أخصائي الجلدية أن منبع هذا المرض هو مرض وراثي جيني يعاني منه الشخص نتيجة جينات وراثية، وأضافت أن علاج البهاق في تطور يومًا بعد يوم يتم تشخيصه من خلال الطبيب المختص نظرًا لتداخل أعراضه مع الكثير من الأمراض الأخرى التي قد تغير لون الجلد أو تظهر بقعًا متغيرة اللون عليه، فالتنيا تظهر بعض التغيرات في بعض مناطق الجلد والنخالة وغيرها من الأمراض الجلدية الأخرى، لذا وجب التشخيص من قبل المختص وتحديد العلاج المناسب الذي يثبط الأعراض ويقلل من حدتها ويحد من انتشار المرض، فقد تطور علاجه وطرق تخفيف هذه البقع وتغير لونها من العلاج الدوائي أو الحقن إلى العلاج الموضعي أيضًا.