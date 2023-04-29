عوامل تزيد من خطر الإصابة بالبهاق

كتبت نهير عبد النبى

البهاق مرض جلدى مناعى يسبب ظهور بقع ويفقد فيها الجلد لونه، وعادة ما يزيد حجم هذه البقع فاقدة اللون مع الوقت وقد تصيب هذه الحالة الجلد في أي جزء من جسمك ويمكن أيضًا أن تصيب الشعر وداخل الفم.

وحسب ما ذكره موقع verywellhealth في حين أن السبب الدقيق غير معروف، فقد اقترحت الأبحاث أن هناك عوامل مختلفة تلعب دورًا، وتشمل بعض الأسباب المحتملة الطفرات الجينية، والمحفزات البيئية، وأمراض المناعة الذاتية.

يعتقد الباحثون أيضًا أن عوامل نمط الحياة، مثل الإجهاد وتلف الجلد والتعرض للمواد الكيميائية، قد تساهم في خطر إصابة الشخص بالبهاق.

أسباب شائعة للبهاق

يعتبر البهاق بشكل عام أحد أمراض المناعة الذاتية، على الرغم من أنه ليس من الواضح تمامًا ما الذي يحفز جهاز المناعة على مهاجمة خلايا صبغة الجلد الصحية عن طريق الخطأ، يعتقد الخبراء أن مجموعة من العوامل، بما في ذلك العوامل الوراثية والمناعة الذاتية وتلف الجلد والإجهاد، تزيد من خطر إصابة الشخص بالبهاق.

الطفرات الجينية

تم ربط الاختلافات في جينات متعددة بزيادة خطر الإصابة بالبهاق ما يقرب من 30٪ من حالات البهاق تحدث في العائلات، وحوالي خمس الأشخاص المصابين بالبهاق لديهم قريب واحد على الأقل مصاب بهذه الحالة.

في حين أن التاريخ العائلي للإصابة بالبهاق يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، يتفق الباحثون على أنه ليس السبب الوحيد.

ظروف المناعة الذاتية

تظهر الدراسات وجود صلة جينية واضحة بين البهاق وأمراض المناعة الذاتية الأخرى ، بما في ذلك تلك التي تؤثر بشكل خاص على الغدة الدرقية، بينما لا تزال الظروف الدقيقة قيد الدراسة ، قد يكون السبب في ذلك هو أن الجهاز المناعي لمرضى البهاق يطور أجسامًا مضادة تدمر خلايا تصبغ الجلد، يعاني ما يقرب من 15٪ إلى 25٪ من المصابين بالبهاق من مرض مناعي ذاتي واحد على الأقل.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية، مثل الصدفية والذئبة ومرض هاشيموتو والتهاب المفاصل الروماتويدي ومرض السكري من النوع 1 وقصور الغدة الدرقية ، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالبهاق.

ما هي اضطرابات تصبغ الجلد؟

العوامل البيئية

يبدو أن الظروف البيئية ، مثل الإجهاد أو حروق الشمس السيئة أو صدمة الجلد أو التعرض لمادة كيميائية قوية ، تؤدي إلى تطور البهاق لدى الأشخاص المعرضين وراثيًا لهذه الحالة.

قد تتسبب المحفزات أيضًا في انتشار بقع البهاق الموجودة أو تطورها لدى الأشخاص المصابين بهذه الحالة بالفعل. على سبيل المثال، قد تظهر العلامات الأولى لفقدان تصبغ الجلد على منطقة الجلد التي لامست مواد كيميائية أو تعرضت لتلف الجلد .

قد يزداد البهاق سوءًا بعد أن يعاني الشخص من ضغوط جسدية أو عاطفية شديدة.

ما الذي يسبب تلون الجلد؟

وجد الباحثون اختلافات في أكثر من 30 جينًا تم ربطها بزيادة خطر الإصابة بالبهاق وتشارك العديد من الجينات في الجهاز المناعي للجسم أو وظيفة الخلايا الصباغية ، ومن المحتمل أن يساهم كل منها في جزء من خطر الإصابة بالبهاق.

تشمل الجينات التي يعتقد أنها تلعب دورًا في تطور البهاق ما يلي:

-جين NLRP1 يقدم هذا الجين تعليمات لصنع بروتين مشارك في جهاز المناعة. على وجه التحديد ، فهو يساعد على تنظيم عملية الالتهاب.

-جين PTPN22 يساعد هذا الجين في التحكم في نشاط خلايا الجهاز المناعي.

قد تجعل بعض الاختلافات في كلا الجينين من الصعب على الجسم السيطرة على الالتهاب ومنع جهاز المناعة من مهاجمة الخلايا السليمة.

عوامل الخطر المتعلقة بنمط الحياة

لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان الشخص سيصاب بالبهاق أم لا ومع ذلك ، فقد حدد الخبراء العديد من عوامل الخطر التي يعتقد أنها تزيد من فرص الإصابة - لا سيما إذا كان الشخص لديه استعداد وراثي لهذه الحالة.

تلف الجلد أو الصدمة

أظهرت الأبحاث أن تطور البهاق قد يكون أكثر احتمالا في المناطق التي كان هناك تعرض متكرر لأشعة الشمس وحروق شمس شديدة (عادة على الوجه والرقبة واليدين).

قد تكون مناطق الجلد التي تأثرت بالصدمة ، مثل الجرح العميق أو الفرك المتكرر أو الاحتكاك أو الخدش أو الضغط ، مواقع أكثر احتمالية لحدوث البهاق.

التغييرات الجلدية التي تسببها الصدمة

ضغط

أظهرت الدراسات أن الأحداث المجهدة أو الإجهاد العاطفي والجسدي المزمن قد تؤدي إلى تطور البهاق وتطوره ، خاصةً في المرضى الذين لديهم استعداد بسبب جيناتهم.

يعتقد أن التغييرات التي تحدث في الجلد ناتجة ، جزئيًا على الأقل ، عن التغيرات الهرمونية التي تحدث عندما يعاني الشخص من إجهاد شديد أظهرت الأدلة أيضًا أن الصدمات وضغوطات الحياة الكبيرة مرتبطة بأمراض المناعة الذاتية.

نظرة عامة على أمراض الجلد المناعية الذاتية



التعرض للمواد الكيميائية

قد يكون التلامس مع بعض المواد الكيميائية أو التعرض لها عامل خطر بيئي آخر للإصابة بالبهاق. افترض بعض الخبراء أن المواد الكيميائية تسرع مسارات الإجهاد الموجودة بالفعل في الخلايا الصباغية ، مما يؤدي إلى التهاب المناعة الذاتية.

بالإضافة إلى ذلك ، قد تؤدي التأثيرات الجينية إلى زيادة الإجهاد الخلوي في الخلايا الصباغية أو تعيين عتبة أقل للضغط الذي يمكن لجهاز المناعة التعامل معه.

إحدى المواد الكيميائية التي تمت دراستها هي مونوبنزون ​​، والتي توجد في بعض المنتجات مثل المطاط والجلد والأصباغ التجميلية. وجدت الأبحاث أن أحادي بنزون ​​يمكن أن يؤدي إلى تطور تصبغ الجلد وتفاقمه لدى الأشخاص المصابين بالفعل بالبهاق.

هناك فئة أخرى من المواد الكيميائية التي قد تلعب دورًا في الإصابة بالبهاق وهي الفينولات ، والتي يُعتقد أنها تعطل وظيفة الخلايا الصباغية. غالبًا ما تكون هذه المواد الكيميائية مكونات في منتجات مثل المواد اللاصقة والمطهرات والدهانات والمبيدات الحشرية وغير ذلك.