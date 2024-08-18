أطعمة للتحكم في متلازمة تكيس المبايض بشكل طبيعي.. استشارى نساء توضح

كتبت إيناس البنا

متلازمة تكيس المبايض هي حالة هرمونية شائعة تصيب الكثير من النساء، وتتميز بعدم انتظام الدورة الشهرية، ونمو الشعر المفرط، ووجود أكياس على المبيض، ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل العقم ومرض السكر وأمراض القلب إذا لم يتم علاجه.

وتظهر الأبحاث حسب موقع هيلث سايد أن متلازمة تكيس المبايض تؤثر على 5-10٪ من النساء في سن الإنجاب وترتبط بقضايا التمثيل الغذائي، يساعد التشخيص المبكر والإدارة في منع المشاكل الصحية طويلة الأمد وتحسين نوعية الحياة، مما يجعل من الضروري معالجة متلازمة تكيس المبايض على الفور.

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي متوازن غني بالألياف والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية في إدارة متلازمة تكيس المبايض من خلال تثبيت مستويات السكر في الدم وتقليل مقاومة الأنسولين، تدعم الأطعمة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات التوازن الهرموني والصحة العامة.

أطعمة تساعد على التحكم في متلازمة تكيس المبايض بشكل طبيعي

من جانبها كشفت الدكتورة انتصار وهدان استشارى النساء و الولادة بمستشفى ايتاى العام، أنه يمكن أن يساعد تناول بعض الأطعمة في السيطرة على متلازمة تكيس المبايض بشكل طبيعي من خلال تنظيم الهرمونات وتحسين حساسية الأنسولين، حيث تدعم الأطعمة مثل الخضروات الورقية والتوت والمكسرات التوازن الهرموني العام والصحة الأيضية، بعض الأطعمة تشمل:

الخضروات الورقية

تحتوي الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، مما يساعد على تنظيم مستويات الأنسولين وتقليل الالتهاب، مما قد يخفف من أعراض متلازمة تكيس المبايض .

التوت

تحتوي التوت مثل الفراولة والتوت الأزرق والتوت الأحمر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات، والتي تساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم وتقليل الإجهاد التأكسدي المرتبط بمتلازمة تكيس المبايض.

المكسرات والبذور

توفر المكسرات والبذور، مثل اللوز وبذور الكتان، الأحماض الدهنية الأساسية والألياف، وتدعم التوازن الهرموني، وتحسن حساسية الأنسولين، والتي تعد مفيدة لإدارة متلازمة تكيس المبايض.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الكينوا والأرز البني تحتوي على نسبة عالية من الألياف وتساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، ومنع ارتفاع الأنسولين ودعم الصحة الأيضية العامة في متلازمة تكيس المبايض.

البروتينات الخالية من الدهون

توفر الأطعمة مثل الدجاج والأسماك والبقوليات بروتينًا خاليًا من الدهون يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات وتوازن الهرمونات وإدارة الشهية ، مما يساعد في السيطرة على أعراض متلازمة تكيس المبايض.

الزبادي اليوناني

الزبادي اليوناني غني بالبروبيوتيك والبروتين، الذي يدعم صحة الأمعاء وينظم مستويات السكر في الدم، مما يساهم في تحقيق توازن هرموني أفضل وإدارة الأعراض في متلازمة تكيس المبايض.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون الصحية والألياف، والتي تساعد على تحسين حساسية الأنسولين وتقليل الالتهاب، مما يجعله إضافة رائعة لنظام غذائي صديق لمتلازمة تكيس المبايض.

القرفة

يمكن أن تساعد القرفة في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، كما أن خصائصها المضادة للالتهابات تجعلها من التوابل المفيدة في علاج أعراض متلازمة تكيس المبايض .

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة مثل الكاتيكين، والتي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الالتهاب، مما قد يخفف من أعراض متلازمة تكيس المبايض ويحسن الصحة الأيضية بشكل عام.

من ناحية أخرى يجب تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات المكررة والكربوهيدرات المصنعة، مثل الخبز الأبيض والوجبات الخفيفة السكرية، لأنها يمكن أن ترفع مستويات الأنسولين وتزيد من حدة الأعراض.

مع التقليل من تناول الدهون غير الصحية الموجودة في الأطعمة المقلية واللحوم المصنعة، والتي يمكن أن تساهم في الالتهاب.