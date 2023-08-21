صحة المرأة.. 7 أطعمة تسبب تفاقم أعراض متلازمة تكيس المبايض

كتبت ميرفت رشاد

متلازمة تكيس المبايض هي حالة تسببها الاختلالات الهرمونية التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الخصوبة وصحة الدورة الشهرية لدى النساء، ما نأكله له تأثير كبير على صحتنا، يمكن أن تؤدي بعض الأطعمة إلى تفاقم أعراض متلازمة تكيس المبايض وتؤدي إلى تفاقم صحتك العامة، وإليك الأطعمة التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض متلازمة تكيس المبايض، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

تؤدي هذه الأطعمة إلى تفاقم متلازمة تكيس المبايض بصمت:

1. منتجات الألبان

تشتهر منتجات الألبان باحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية الأساسية وتعزز صحتنا العامة بعدة طرق، ولكن يمكن أن تزيد منتجات الألبان من مستويات الأنسولين والأندروجين، يمكنك اختيار بدائل الألبان.

2. اللحوم والدواجن

على الرغم من أنها غنية بالبروتين وتعزز صحتك، ولكن إذا استهلكت بشكل مفرط يمكن أن تزيد من مستويات الالتهاب في الجسم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم أعراض متلازمة تكيس المبايض، نشجعك على اختيار الأطعمة الغنية بالبروتين النباتي.

3. منتجات الصويا

تشتهر منتجات الصويا بأنها متعددة الاستخدامات ومحتواها الغني بالبروتين، تحتوي منتجات الصويا عالية المعالجة على فيتويستروجنز التي يمكن أن تسبب اختلالًا هرمونيًا في الجسم، تجنب استهلاك منتجات الصويا عالية المعالجة بانتظام.

4. الكافيين

يوجد الكافيين في أنواع الشاي والقهوة، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين أيضًا إلى اختلالات هرمونية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض متلازمة تكيس المبايض، على الرغم من أن تناوله باعتدال قد لا يسبب أي ضرر.

5. اللحوم المصنعة

غالبًا ما تحتوي على كميات عالية من النترات والصوديوم والدهون المشبعة، كل هذه يمكن أن تزيد من الالتهاب في الجسم، ما يؤدي إلى تفاقم أعراض متلازمة تكيس المبايض.

6. مشروبات الطاقة

معظمها يحتوي على كميات كبيرة من السكر المكرر، يمكن أن يؤدي السكر إلى زيادة الأنسولين ويسبب اختلال التوازن الهرموني، هذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم متلازمة تكيس المبايض ويسبب تقلبات مزاجية.

7. الخبز

على الرغم من أن العديد من أنواع الخبز يتم تسويقها على أنها بديل صحي ، إلا أن معظمها يحتوي على الكربوهيدرات المكررة، يمكن أن تؤدي إلى التهاب ويمكن أن تزيد أيضًا من مقاومة الأنسولين، تفتقر هذه الأنواع المختلفة من الخبز أيضًا إلى القيمة الغذائية وتزيد بشكل غير ضروري من السعرات الحرارية التي نتناولها.