5 أعراض لمتلازمة تكيس المبايض.. منها تساقط الشعر

كتبت فاطمة ياسر

متلازمة تكيس المبايض هي حالة تنتج فيها المبايض كمية كبيرة من هرمون الأندروجين مما يؤدي إلى تكوين أكياس على المبايض، وبعض الأعراض الشائعة لمتلازمة تكيس المبايض هي عدم انتظام الدورة الشهرية وظهور حب الشباب وتقلبات المزاج.



وقد يكون فقدان الوزن صعبًا مع متلازمة تكيس المبايض بسبب اختلال التوازن الهرموني، الذى تشير إليه بعض العلامات.



ووفقا لموقع hindustantimes. سنتعرف علي أعراض تكيس المبايض، ومنها:

-دهون البطن

غالبًا ما تكتسب النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض وزنًا في الجزء الأوسط من الجسم بسبب اختلال توازن مستويات السكر في الدم والكورتيزول.

-الرغبة الشديدة في تناول السكر

مقاومة الأنسولين شائعة في متلازمة تكيس المبايض. وهذا يؤدي إلى زيادة الرغبة الشديدة التي لا يمكن السيطرة عليها في تناول الأطعمة السكرية والمالحة.

-التعب

هرمون الكورتيزول وهرمون الغدة الدرقية مسؤولان عن تنظيم مستويات الطاقة في الجسم. يمكن أن يؤثر اختلال التوازن الهرموني على إنتاج هذه الهرمونات، مما يؤدي إلى التعب.

-تساقط الشعر

يحدث تساقط الشعر في متلازمة تكيس المبايض بسبب تراكم هرمون DHT - المحول من هرمون التستوستيرون - حول بصيلات الشعر.

-عدم انتظام الدورة الشهرية

تؤدي مقاومة الأنسولين إلى زيادة إنتاج هرمون التستوستيرون في المبايض - وهذا يؤثر على التبويض وانتظام الدورة الشهرية.

