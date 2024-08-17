وفاة عروس بالدقهلية ليلة زفافها.. اعرف التفاصيل

الدقهليه شريف الديب

شهدت قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حالة من الحزن الشديد، والذهول الذي أصاب الجميع من صعق الخبر، بعد وفاة عروس ليلة زفافها بعدما سقطت على الأرض مغشية عليها ونقلها إلى المستشفى ليعلن الأطباء وفاتها نتيجة هبوط حاد فى الدور الدموية,

وتلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، إخطارا من مركز شرطة ميت غمر، بوصول عروس ليلة زفافها جثة هامدة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة هدير محمد شحتة النيال، عقب وصولها المستشفى نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وبالتحريات تبين أن العروس كانت تستعد لحفل زفافها، بعد أن انتهت من إقامة حفل الحنة الخاصة بها والذي أقيم أمام منزلها بقرية كوم النور، وأثناء استعدادها لحفل زفافها سقطت مغشية عليها، وتم نقلها إلى المستشفى ليتبين أنها فارقت الحياة، وتم الانتهاء من تصاريح الدفن ليتم تشيع الجثمان من مسجد الوسية بالقرية إلى مثواها الأخير.