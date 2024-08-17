وزير الخارجية لنظيره الفرنسى: الاقتصاد المصرى يوفر بيئة مواتية للاستثمار

كتب محمد عبد العظيم

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إنه عقد مع نظيره الفرنسي مباحثات منفردة ثم مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، لافتا إلى أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، واتفقنا على وجود مجال واسع لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتحدثنا عن مزيد من تطوير العلاقة على المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "تحدثنا عن دور الشركات الفرنسية لدعم التنمية والبناء في مصر، وهناك شركات فرنسية لها دور مهم في كل القطاعات، وتطرقنا إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الفرنسية في الاقتصاد المصري والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها الاقتصاد المصري وهناك مجالات كثيرة للتعاون في ضوء إجراءات الحكومة لمزيد من الإصلاح وتوفير بيئة مواتية للاستثمار في مصر.

وتابع وزير الخارجية: "فرنسا لها دور شديد الأهمية في إصلاح مؤسسات التمويل الدولية، وهناك مبادرات فرنسية في هذا الشأن وتطابقت وجهات النظر حول إصلاح النظام المالي العالمي بما يخدم مصالح الدول النامية خاصة فيما يتعلق في توفير التمويل الميسر في تحقيق التنمية وتحدثنا عن قضية المديونية العالمية وأهمية وجود آليات للتعامل مع مديونية الدول النامية وضرورة إصلاح النظام العالمي ورفع الظلم التاريخي عن أفريقيا وأن يكون لها تمثيلا عادلا في مجلس الأمن".